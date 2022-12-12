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Kuzey Kore'de ekonomi sinyal veriyor... Tek ümitleri Çin

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#KUZEY KORE#Çin#Ekonomi
Kuzey Korede ekonomi sinyal veriyor... Tek ümitleri Çin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 10:37

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordu ve ekonomiyi güçlendirme sözünü vurgulayarak ülkenin artan finansal ihtiyaçları için vurguda bulundu.

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38 yaşındaki Kim, babası ve büyükbabasından daha fazla silahlanma yaratarak ülkenin caydırıcılığını güçlendirme yolunu seçmişti.

Kuzey Korede ekonomi sinyal veriyor... Tek ümitleri Çin

Ekonomik cephede, izole edilmiş bir ülke olan Kuzey Kore nükleer programı nedeniyle yıllarca süren uluslararası yaptırımlar ile mücadele ediyor.

Kuzey Korede ekonomi sinyal veriyor... Tek ümitleri Çin

Dış dünyayla ticareti neredeyse yok denecek kadar az olan Kuzey Kore, askeri ve ekonomik emellerini finanse etmek için de ülkeye döviz girişini canlandırma arayışının sinyallerini verdi.

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DÖVİZ BULMAKTA ZORLANIYORLAR

Daha önce yasa dışı olarak Çin’e döviz karşılığı olarak kömür satan Pyongyang yönetiminin kripto para madenciliği yaptığı da ortaya çıkmıştı. Tüm buradan elde edilen gelirin Çin’den döviz olarak ülkeye aktarıldığı söyleniyor.

Kuzey Korede ekonomi sinyal veriyor... Tek ümitleri Çin

New York Times’ta yer alan bir haberde, ülke cephaneliğini geliştirmek isteyen Kim’in şu sıralar döviz ihtiyacı çektiğine dair işaretlerin olduğuna yer verildi. Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı'na bağlı bir düşünce kuruluşu olan Ulusal Güvenlik Stratejisi Enstitüsü'ndeki araştırmacılara göre ülkenin birleşik ticaret açığı ithal ettiği mal ve hizmetler ile ihraç ettiği arasındaki fark 2017 ile 2021 arasında tahmini olarak 8,3 milyar doları buldu.

Kuzey Korede ekonomi sinyal veriyor... Tek ümitleri Çin

ÇİN, KURTARICI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Ülkenin Çin’den gelebilecek her türlü döviz akışı için yeşil ışık yaktığı söylendi. Bu sistem sayesinde Kuzey Koreli internet korsanları kripto para ve yasadışı sanal kumar ile elde edilen gelirleri Çin’de bulunan bazı merkezlerde akladığı Güney Kore istihbarat raporlarında yer alıyor.

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#KUZEY KORE#Çin#Ekonomi

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