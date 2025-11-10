×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kuzey Kore'de bir ilk: Yabancılarla oynamak yasak

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Kore#İnternet Kafe#Hizmete Açıldı
Kuzey Korede bir ilk: Yabancılarla oynamak yasak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 12:22

Kuzey Kore'de, ülkedeki ilk internet kafe açıldı. "PC bang" adı verilen konsept ile hizmet veren kafedeki oyuncuların, yurt dışındaki kullanıcılar ile oynamasına izin verilmiyor.

Haberin Devamı

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang’da, ülkenin ilk internet kafesi hizmete girdi. Bu adımla, teknoloji alanında diğer ülkelerle aynı seviyede olduğunu göstermek isteyen Kuzey Kore yönetiminin, "modern imaj" çizerek ülkesini dünyaya tanıtmayı amaçladığı ifade edildi.

 

YABANCILARLA OYUN OYNAMAK YASAK

Ülkedeki katı internet yasaları nedeniyle oyuncuların, yurt dışındaki kişilerle çevrim içi oyun oynamalarına izin verilmiyor. Bu nedenle Kuzey Koreliler, sadece yerel ağ üzerinden oyun oynayabiliyor.

Kuzey Korede bir ilk: Yabancılarla oynamak yasak

 

POPÜLER OYUNLAR KUZEY KORE’DE

Haberin Devamı

Daily Star’da yer alan habere göre, yeni açılan oyun kafesi, Kuzey Korelilere popüler video oyunlarını deneyimleme fırsatı sunuyor. "PC bang" konseptiyle hizmet veren kafede, modern iç tasarım ve teknolojik donanım dikkat çekiyor.

Kafedeki bilgisayarlarda FIFA, Call of Duty, Far Cry ve Rainbow Six gibi Batı'da en çok oynanan oyunlar yüklü.

 

ÜLKEDE İNTERNET ERİŞİMİ NEREDEYSE YOK

Kuzey Kore’de küresel ağa bağlanabilen internet kullanıcılarının sayısı, 26,5 milyon nüfusa rağmen 10 binin altında. Üstelik bu kullanıcıların internet erişimi de sık sık kesintiye uğruyor.

Gözden KaçmasınRum liderden skandal sözlerRum liderden skandal sözlerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Kore#İnternet Kafe#Hizmete Açıldı

BAKMADAN GEÇME!