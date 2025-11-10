Kuzey Kore'de bir ilk: Yabancılarla oynamak yasak

Haberin Devamı

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang’da, ülkenin ilk internet kafesi hizmete girdi. Bu adımla, teknoloji alanında diğer ülkelerle aynı seviyede olduğunu göstermek isteyen Kuzey Kore yönetiminin, "modern imaj" çizerek ülkesini dünyaya tanıtmayı amaçladığı ifade edildi.

YABANCILARLA OYUN OYNAMAK YASAK

Ülkedeki katı internet yasaları nedeniyle oyuncuların, yurt dışındaki kişilerle çevrim içi oyun oynamalarına izin verilmiyor. Bu nedenle Kuzey Koreliler, sadece yerel ağ üzerinden oyun oynayabiliyor.

POPÜLER OYUNLAR KUZEY KORE’DE

Daily Star’da yer alan habere göre, yeni açılan oyun kafesi, Kuzey Korelilere popüler video oyunlarını deneyimleme fırsatı sunuyor. "PC bang" konseptiyle hizmet veren kafede, modern iç tasarım ve teknolojik donanım dikkat çekiyor.

Kafedeki bilgisayarlarda FIFA, Call of Duty, Far Cry ve Rainbow Six gibi Batı'da en çok oynanan oyunlar yüklü.

ÜLKEDE İNTERNET ERİŞİMİ NEREDEYSE YOK

Kuzey Kore’de küresel ağa bağlanabilen internet kullanıcılarının sayısı, 26,5 milyon nüfusa rağmen 10 binin altında. Üstelik bu kullanıcıların internet erişimi de sık sık kesintiye uğruyor.