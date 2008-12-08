Kuzey Kore'de 8 milyon insan açlıkla karşı karşıya

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP), 8.7 milyon Kuzey Korelinin acil gıda yardımına muhtaç olduğunu açıkladı.

FAO ve WFP'nin ortak yayımladığı raporda, hava koşullarının uygun olmasına rağmen, gübre ve yakıt kıtlığı nedeniyle her 10 Kuzey Koreliden 4'ünün 2009'da açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.



Uzmanlar, gıda sıkıntısından en fazla etkilenenlerin çocuklar, hamile ve emziren kadınlarla yaşlılar olacağı uyarısında bulundu.

