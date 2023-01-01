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Kuzey Kore yeni yıla füze denemesi ile girdi

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#Kuzey Kore#Füze#Dünya
Kuzey Kore yeni yıla füze denemesi ile girdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 10:32

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru yeni bir kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası yaptırımlara rağmen geçtiğimiz yıl 37 füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore yeni yıla da silah testi ile girdi. Pyongyang'ın Japon Denizi istikametine doğru yeni kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Ryongsong bölgesinden sabaha karşı 02.50'de ateşlenen füzenin yaklaşık 400 kilometre uçtuktan sonra denize düştüğünü açıklarken, Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada ise 100 kilometre irtifaya ulaşan füzenin 350 kilometre yol aldıktan sonra Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü söyledi.

Öte yandan Japonya, Kuzey Kore'nin son füze denemesini Pekin'deki Japonya Büyükelçiliği aracılığıyla protesto etti.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, Pyongyang'ın dün gerçekleştirdiği füze denemesine atıfla, "24 saatten kısa bir süre önce gerçekleştirilen üç denemenin yanı sıra son deneme, Pyongyang'ın yasadışı kitle imha silahları ve balistik füze programının istikrar bozucu etkisini ortaya koymaktadır" denildi.

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Açıklamada, "Washington'un Güney Kore ve Japonya'nın savunmasına yönelik taahhütlerinin sarsılmaz olduğu" vurgulandı.

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#Kuzey Kore#Füze#Dünya

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