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Kuzey Kore yeni silahını tanıttı

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#Kuzey Kore#Taktik Füze#Misket Bombası
Kuzey Kore yeni silahını tanıttı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 10:46

Kuzey Kore'nin, taktik balistik füzelerde kullanılmak üzere tasarlanan misket bombası başlığını test ettiğini duyurdu. Yıl sonuna kadar askeri birliklerin bu silahların 4 farklı türünü kullanabilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

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Cumartesi günü düzenlenen denemede misket bombası başlığının muharebe koşullarına uyarlanabilirliği ve tahrip gücü gözlemlendi.

"Standart Tip 2" misket bombası başlığının, "en yüksek yoğunluklu gücüyle 12 ila 13 hektarlık hedef alanını küle çevirebileceği" belirtildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre Kuzey Kore, bu yılın sonuna kadar askeri birliklerinin operasyonel amaçlarına bağlı olarak bu silahların 4 farklı türünü kullanabilmesini planlıyor.

Kuzey Kore yeni silahını tanıttı

GÜNEY KORE FÜZE DENEMESİNİ DOĞRULADI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), NK News'e yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin dün Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne füze fırlattığının tespit edildiğini ifade etti.

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Geniş alana çok sayıda küçük patlayıcı mühimmat yayan misket bombaları, patlamayan mühimmatın saldırıdan uzun süre sonra da siviller için tehdit oluşturmasına neden oluyor.

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#Kuzey Kore#Taktik Füze#Misket Bombası

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