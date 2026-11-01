Kuzey Kore yeni silahını tanıttı

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Cumartesi günü düzenlenen denemede misket bombası başlığının muharebe koşullarına uyarlanabilirliği ve tahrip gücü gözlemlendi.

"Standart Tip 2" misket bombası başlığının, "en yüksek yoğunluklu gücüyle 12 ila 13 hektarlık hedef alanını küle çevirebileceği" belirtildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre Kuzey Kore, bu yılın sonuna kadar askeri birliklerinin operasyonel amaçlarına bağlı olarak bu silahların 4 farklı türünü kullanabilmesini planlıyor.

GÜNEY KORE FÜZE DENEMESİNİ DOĞRULADI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), NK News'e yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin dün Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne füze fırlattığının tespit edildiğini ifade etti.

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Geniş alana çok sayıda küçük patlayıcı mühimmat yayan misket bombaları, patlamayan mühimmatın saldırıdan uzun süre sonra da siviller için tehdit oluşturmasına neden oluyor.