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Kuzey Kore yeni füze denemesinin fotoğraflarını yayımladı

#Kuzey Kore#ABD#Dünya
Kuzey Kore yeni füze denemesinin fotoğraflarını yayımladı

Kuzey Kore resmi medyası, dün yapılan ve 2017'den bu yana en büyük füze denemesi olduğu belirtilen denemenin fotoğraflarını yayımladı.

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Fotoğraflarda, uzaydan Kore Körfezi'nin bir kısmı ve çevresi görülüyor. Pyongyang yönetimi, balistik füzenin orta menzilli Hwasong-12 olduğunu açıkladı.

Japonya ve Güney Kore denemede orta menzili füzenin 2 bin km yüksekliğe ulaştığını bildirdi. Kuzey Kore resmin haber ajansı KCNA'nın yayımladığı fotoğrafların, füzenin savaş başlığına takılan bir fotoğraf makinesiyle çekildiği ifade edildi.

Fotoğraflardan ikisinde fırlatma anı, diğerlerinde de uçuşu görülüyor. KCNA füzenin "isabet oranını teyit etmek için yapıldığını ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un denemeye katılmadığını bildirdi.

Ajans, "Komşu ülkelerin güvenliği göz önüne alınarak kuzeybatı bölgesinden Kore'nin Doğu Denizi'ne en yüksek ateşleme açısıyla fırlatıldığını" da ekledi.

Japonya, Güney Kore ve ABD füze denemelerini kınadı. Birleşmiş Milletler (BM) balistik ve nükleer silah denemelerini yasaklasa ve katı yatırımlar uygulasa da Kuzey Kore düzenli olarak bu yasağa karşı çıkıyor.

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Kuzey Kore yeni füze denemesinin fotoğraflarını yayımladı

Ülkenin lideri Kim Jong-un da ülkesinin savunmasını güçlendirme sözü veriyor. Uzmanlara göre, füze denemelerinin arkasında küresel ve bölgesel güçlere sert mesajlar vermek dahil birçok neden yatıyor.

Bu nedenlerden bir diğeri de Kim Jong-un'un ABD'yi uzun süredir durdurulan nükleer görüşmeleri için yeniden masaya çekmek istemesi. Ayrıca ülke yönetiminin yeni mühendislik ve askeri komuta sistemlerini test etmek için de pratiğe ihtiyacı var.

Füze denemelerinin Çin'deki olimpiyatlardan ve Mart'taki Güney Kore seçimlerinden önce olması da manidar bir zamanlama olarak görülüyor.

Öte yandan Kuzey Kore ekonomisi de gerek ABD'nin öncülüğünde yaptırımları gerek koronavirüs salgını ve gerekse de yıllar süren kötü yönetim nedeniyle zor zamanlar yaşıyor.

ABD'DEN UYARI

Güney Kore, denemenin Pazar günü Kuzey Kore'nin doğu kıyısı açıklarında yerel saatle 07.52'de (22:52 GMT) gerçekleştiğini bildirdi.

Japon ve Güney Koreli yetkililer füzelerin 2 bin km yüksekliğe ulaştığını ve 30 dakika boyunca havada kalıp, 800 km uzaklığa gittiğini tahmin etti. ABD ise Kuzey Kore'ye "istikrar bozucu eylemlerden kaçınması" çağrısında bulundu.

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Ocak ayı Kuzey Kore'nin füze programı için en yoğun aylardan birisi oldu. Bazı kısa menzilli füzeler de denize doğru fırlatıldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin mevcut denemelerinin 2017'de artan gerilimi hatırlattığını söyledi. O yıl Kuzey Kore, birkaç nükleer test gerçekleştirmiş ve Japonya üzerinden atılanlar da dahil olmak üzere en büyük füzelerini denemişti.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'a göre bugün atılan füze, Kuzey Kore'nin 2017'de test ettiği Hwasong-12 füzesine benziyor.

2018 yılında Kim Jong-un, nükleer silahların veya uzun menzilli kıtalararası balistik füzelerin (ICBM'ler) test edilmesine ilişkin bir moratoryum (erteleme) ilan etti. Ancak 2019 yılında ise Kuzey Kore lideri, artık moratoryuma bağlı olmadığını söyledi.

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ABD ise önceki füze denemelerine yanıt olarak Ocak ayının başlarında Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uyguladı. İki ülke arasındaki müzakereler durdu.

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