Kuzey Kore ve Rusya arasında bir ilk: Hat açıldı

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Savunma alanında yaptıkları iş birliği ile gündemden düşmeyen Kuzey Kore ve Rusya’dan ilk niteliğinde bir işbirliği hamlesi daha geldi. Rusya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın düşük maliyetli havayolu şirketi Nordwind Airlines’ın Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang ile Rusya’nın başkenti Moskova arasında direkt uçuşlara başlayacağı bildirildi. İlk seferin 27 Temmuz’da yapılacağı aktarılırken, bunun Kuzey Kore ve Rusya’nın başkentlerini birbirine bağlayan ilk direkt uçuş hizmeti olacağı kaydedildi. Haftada 2 kez olarak gerçekleştirilecek seferlerin yaklaşık 8 saat süreceği ifade edildi.

Daha önce Kuzey Kore ile Rusya arasındaki tek direkt uçuşların Pyongyang ile Vladivostok arasında yapıldığı biliniyordu.

KUZEY VE RUSYA İŞ BİRLİĞİNİ HIZLANDIRMIŞTI

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Kuzey Kore ve Rusya, geçtiğimiz yılın Haziran ayında imzaladıkları Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın ardından savunmanın yanı sıra pek çok alanda iş birliğini hızlandırmıştı. Nisan ayında iki ülke arasındaki Tumen Nehri üzerinden geçecek bir karayolu köprüsünün inşasına başlanırken, geçtiğimiz ay ise Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020’de askıya alınan Pyongyang-Moskova ve Pyongyang-Habarovsk direkt tren seferleri yeniden başlatılmıştı.

Son olarak Kuzey Kore’nin kıyı kenti Wonsan’ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasında deniz taşımacılığı hatlarının da kurulacağını ifade etmişti.