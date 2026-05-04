×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bir ilk: Karşı karşıya gelecekler

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Kore#Güney Kore#Kadın Futbolu
Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bir ilk: Karşı karşıya gelecekler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 09:26

Kuzey Koreli Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenecek bölgesel turnuva kapsamında ilk kez Güney Kore topraklarında forma giyecek.

Haberin Devamı

Kore Futbol Federasyonu, Kuzey Koreli  Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü ile Güney Koreli Suwon takımı ile Güney Kore'nin başkenti Seul'de karşı karşıya geleceğini duyurdu.

Federasyonun açıklamasında, karşılaşmanın 20 Mayıs'ta yerel saatle 19.00'da, Seul'ün güneyindeki Suwon Stadyumu'nda yapılacağı ifade edildi.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finali çerçevesinde oynanacak karşılaşma, bir Kuzey Kore kadın futbol kulübünün Güney Kore'de sahaya çıkacağı ilk maç olarak kayıtlara geçecek.

Gözden KaçmasınABD ordusu Hürmüz Boğazında operasyona başlıyor: CENTCOM Özgürlük Projesinin ayrıntılarını paylaştıABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda operasyona başlıyor: CENTCOM 'Özgürlük Projesi'nin ayrıntılarını paylaştıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Kore#Güney Kore#Kadın Futbolu

BAKMADAN GEÇME!