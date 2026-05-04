Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bir ilk: Karşı karşıya gelecekler

Kore Futbol Federasyonu, Kuzey Koreli Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü ile Güney Koreli Suwon takımı ile Güney Kore'nin başkenti Seul'de karşı karşıya geleceğini duyurdu.

Federasyonun açıklamasında, karşılaşmanın 20 Mayıs'ta yerel saatle 19.00'da, Seul'ün güneyindeki Suwon Stadyumu'nda yapılacağı ifade edildi.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finali çerçevesinde oynanacak karşılaşma, bir Kuzey Kore kadın futbol kulübünün Güney Kore'de sahaya çıkacağı ilk maç olarak kayıtlara geçecek.