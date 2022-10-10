Kuzey Kore: Son 7 test 'taktik nükleerdi'

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Resmi KCNA'da yer alan bir açıklamada, Kuzey Kore ordusu birimlerince taktik nükleer silah operasyonları gerçekleştirildiği belirtilerek "Ülkenin dış tehditlere karşı ciddi bir uyarı niteliğinde olan denemeleri ve olası nükleer saldırılara karşı savunma kabiliyetini kontrol etmek için 25 Eylül'den 9 Ekim'e kadar askeri tatbikatlar yapıldı" denildi.

Açıklamada "Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı Kim Jong Un, askeri tatbikatları yerinde yönlendirdi" ifadeleri de yer aldı.