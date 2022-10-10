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Kuzey Kore: Son 7 test 'taktik nükleerdi'

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#Kuzey Kore#Taktik Nükleer#Tatbikat
Kuzey Kore: Son 7 test taktik nükleerdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 01:57

Kuzey Kore devlet medyası bugün yaptığı açıklamada, son yedi füze denemesinin tamamının "taktik nükleer" tatbikatlar olduğunu ve lider Kim Jong Un tarafından bizzat denetlendiğini söyledi.

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Resmi KCNA'da yer alan bir açıklamada, Kuzey Kore ordusu birimlerince taktik nükleer silah operasyonları gerçekleştirildiği belirtilerek "Ülkenin dış tehditlere karşı ciddi bir uyarı niteliğinde olan denemeleri ve olası nükleer saldırılara karşı savunma kabiliyetini kontrol etmek için 25 Eylül'den 9 Ekim'e kadar askeri tatbikatlar yapıldı" denildi.

Açıklamada "Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı Kim Jong Un, askeri tatbikatları yerinde yönlendirdi" ifadeleri de yer aldı.

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#Kuzey Kore#Taktik Nükleer#Tatbikat

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