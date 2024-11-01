Kuzey Kore Rusya’ya general de göndermiş

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Ukrayna Temsilcisi Sergey Kislitsa, ”Kuzey Kore Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Özel Harekât birimi komutanı General Kim Yong, İkinci General Genelkurmay Başkan Yardımcısı Li Çan ve üçüncüsü askeri istihbarattan General Şin Gem’in Rusya’daki Koreli askerleri komuta edeceğini ve bu isimlere 500 Koreli subayın eşlik edeceğini” söyledi. Yıl sonuna kadar bölgeye sevkedilecek Koreli asker sayısının 12 bine ulaşacağını öngördüklerini aktaran Kislitsa, 400 Kuzey Koreli askerin halihazırda Kursk’taki çatışmalara dahil olduğunu savundu. Kislitsa ayrıca Kuzey Kore’den gelen askerlere Rus kimliği, Rus askeri üniforması ve Rus silahı verildiğini iddia etti.