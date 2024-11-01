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Kuzey Kore Rusya’ya general de göndermiş

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#RUSYA#Kuzey Kore#General
Kuzey Kore Rusya’ya general de göndermiş
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 07:00

Ukrayna, Moskova ve Pyongyang arasında varılan anlaşmayla Ukrayna cephesine gönderilen binlerce Kuzey Kore askerine Kim Jong-un’un üç generalinin komuta edeceğini iddia etti.

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 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Ukrayna Temsilcisi Sergey Kislitsa, ”Kuzey Kore Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Özel Harekât birimi komutanı General Kim Yong, İkinci General Genelkurmay Başkan Yardımcısı Li Çan ve üçüncüsü askeri istihbarattan General Şin Gem’in Rusya’daki Koreli askerleri komuta edeceğini ve bu isimlere 500 Koreli subayın eşlik edeceğini” söyledi. Yıl sonuna kadar bölgeye sevkedilecek Koreli asker sayısının 12 bine ulaşacağını öngördüklerini aktaran Kislitsa, 400 Kuzey Koreli askerin halihazırda Kursk’taki çatışmalara dahil olduğunu savundu. Kislitsa ayrıca Kuzey Kore’den gelen askerlere Rus kimliği, Rus askeri üniforması ve Rus silahı verildiğini iddia etti.

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#RUSYA#Kuzey Kore#General

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