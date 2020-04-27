Kuzey Kore radyosu: Kim aktif çalışıyor

Güney Kore’nin Yonhap ajansının aktardığına göre Kuzey Kore devlet radyosu, Kim’in çalışmalarına aktif şekilde devam ettiğini duyurdu. Radyodan yayınlanan haberde, “Yoldaş Kim, yeni şehir Samjiyon’un kurulmasına yardım eden tüm çalışanlara ve işçilere tüm kalbiyle teşekkür etti” denildi. Haberde Kim’in teşekkür mesajını nasıl gönderdiğine dair bir bilgi verilmedi. Bir Japon medya kuruluşu, Kim’in geçirdiği kalp ameliyatı sonrası ‘bitkisel hayatta olduğunu’ iddia etmişti. Kuzey Kore hakkında analizler yayınlayan “38North” adlı internet sitesi ise, Kim’in 250 metre uzunluğundaki özel treninin, bu perşembe Wonsan’daki yazlık konutu yakınlarında uydudan görüntülendiğini ve kendisinin burayı ziyaret ettiğini yazmıştı.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Bu arada Rusya Komünist Partisi lideri Genadiy Züganov tarafından da bir açıklama yapılarak, “Daha dün (önceki gün) Kuzey Kore lideri Kim adına ülkelerimiz arasında 25 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen liderler zirvesiyle ilgili bir tebrik mesajı gönderdik. Pyongyang’dan mesajımızın Kim’e iletildiği dönüşünü aldık” dedi.