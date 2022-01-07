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Kuzey Kore Pekin Kış olimpiyatlarına katılmayacak

#Kuzey Kore#Pekin#Kış Olimpiyatları
Kuzey Kore Pekin Kış olimpiyatlarına katılmayacak

Kuzey Kore, Çin'in ev sahipliğinde yapılacak olan Pekin Kış Olimpiyatları’na katılmama kararı aldığını açıkladı.

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Geçtiğimiz yıl ilk olarak ABD tarafından gündeme getirilen ve daha sonra Kanada, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerin de destek verdiği diplomatik boykot kararının ardından Pekin Kış Olimpiyatları'na ilişkin Kuzey Kore'den de açıklama geldi. Pyongyang yönetimi, dünya genelinde artan Covid-19 enfeksiyonlarının neden olduğu risk ve "düşman güçlerin tutumu" karşısında dev organizasyona katılmama kararı aldı. "Düşman güçler" ifadesi ile isim vermeden ABD'ye atıfta bulunduğu kaydedilen Pyongyang'ın kararını Pekin yönetimine bir mektup ile ilettiği belirtilirken Kuzey Kore'nin olimpiyatların başarı ile gerçekleştirileceğinden şüphe duymadığı kaydedildi.

Öte yandan Pekin'e iletilen mektupta Çin lideri Xi Jinping'e etkinliğe ev sahipliği yaptığından dolayı övgüde bulunulduğu ve "tüm engellere ve zorluklara rağmen" Pekin'e başarılar dilendiği vurgulandı.
Men edilmişti

Kuzey Kore, Covid-19 salgınını önleme politikası kapsamında Mart 2020'den bu yana ülkeye girişleri yasaklamış, Pyongyang yönetimi gecikmeli olarak 2021 yılında Japonya’da gerçekleştirilen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na da salgını gerekçe göstererek katılmama kararı almıştı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise Tokyo Olimpiyatları'na "tek taraflı bir kararla" katılmayan tek ülke olan Kuzey Kore'yi 2022 sonuna kadar oyunlara katılmaktan men etmişti. Kararın, yaklaşan Pekin Kış Olimpiyatlarını da kapsadığı kamuoyuna yansımıştı. Kuzey Kore'nin daha önce alınan "men" kararına rağmen organizasyona katılmayacağını açıklaması ise isim vermeden hedef aldığı ABD'yi zorda bırakmak için atılmış politik bir adım olarak yorumlandı.

Pekin Kış Olimpiyatları 4-20 Şubat, Paralimpik Oyunları isr 4-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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#Kuzey Kore#Pekin#Kış Olimpiyatları

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