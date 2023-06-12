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Kuzey Kore liderinden dikkat çeken açıklama: Putin ile el ele tutuştuk

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#Kuzey Kore#Kim Jong Un#Putin
Kuzey Kore liderinden dikkat çeken açıklama: Putin ile el ele tutuştuk
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 12:36

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Rusya’nın Ulusal Günü’nü için yayınladığı mesajında iki ülke halkının, güçlü bir ülke inşa etmeye yönelik hedeflerini gerçekleştirme konusundaki ortak arzusuna uygun olarak Rusya Devlet Başkanı Putin ile “el ele tutuştuklarını” ifade etti.

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Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Rusya’nın Ulusal Günü’nü kutlamak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tebrik mesajı gönderdi. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonlarını savunan ve Rusya’ya “tam destek ve dayanışma” içinde olduklarını söyleyen Kuzey Kore lideri, Putin ile “el ele yürüyecekleri” mesajını verdi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, “Adaletin kazanacağı kesin. Rus halkı, zaferlerle dolu tarihine başarı eklemeye devam edecektir” dedi. Moskova ile yakın stratejik işbirliği içinde olduklarını aktaran Kuzey Kore lideri, iki ülke halkının, güçlü bir ülke inşa etmeye yönelik hedeflerini gerçekleştirme konusundaki ortak arzusuna uygun olarak Rusya Devlet Başkanı Putin ile “el ele tutuştuklarını” ifade etti.

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#Kuzey Kore#Kim Jong Un#Putin

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