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Kuzey Kore lideri yine kızı ile törende

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#Kim Jong-Un#Kuzey Kore#Ju Ae
Kuzey Kore lideri yine kızı ile törende
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 07:00

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kızı Ju Ae ile ikinci kez kameralar karşısında görüldü. ABD anakarasına ulaşabileceği söylenen ve ‘canavar füze’ olarak anılan Hwasong-17’nin tanıtım törenine katılan Kim’e 10 yaşındaki kızı da eşlik etti.

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Etkinlikteki konuşmasında Kim, ülkesinin “en güçlü nükleer devlet” olacağı sözünü verdi. Projede çalışan 100’den fazla mühendisi ödüllendirdi. Ju Ae bundan önce yine bir nükleer füze önünde babasıyla poz vermişti. Kore devlet medyası, Ju Ae’den Kim’in “en sevdiği” ve “değerli” çocuğu olarak söz etti. Bu tanımlama Kim’in halefi olarak kızını hazırladığı yorumlarına neden oldu.

KİM’İN HALEFİ Mİ OLACAK?

Öte yandan üç çocuğu olduğu sanılan Kim’in ilk çocuğu erkek. Oldukça ataerkil bir toplum olan Kuzey Kore’de en büyük erkek çocuğun yerine daha küçük bir kızın halef olarak gösterilmesi olağan dışı sayılıyor. Kim, 70 yıldır ülkeyi yöneten ailenin üçüncü kuşak üyesi.

 

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#Kim Jong-Un#Kuzey Kore#Ju Ae

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