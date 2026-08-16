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Kuzey Kore lideri Kim'den Putin'e dikkat çeken mesaj

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Kore#Rusya#Kim Jong-Un
Kuzey Kore lideri Kimden Putine dikkat çeken mesaj
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 10:02

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben mesaj yayımladı. Kim mesajında, iki ülke ilişkilerinde "daha mükemmel bir gelecek" öngördüğünü kaydetti.

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Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, Kurtuluş Günü'nün 81. yıl dönümü dolayısıyla Putin'in gönderdiği kutlama mesajına yanıt verdi.

Kim, mesajında Putin ile birlikte "adalet için ortak mücadele tarihini ve değerli dostluk geleneklerini" sürdüren Kuzey Kore ile Rusya'nın ilişkilerine liderlik etmekten duyduğu gururu dile getirdi.

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İki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine yönelik beklentisiyle ilgili Kim, "İkili ilişkilerin daha mükemmel bir geleceğini birlikte yönlendirebileceğimizi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore lideri Kimden Putine dikkat çeken mesaj

RUSYA'YA DESTEK VURGUSU

Kim, ayrıca Rusya'nın "ülkenin egemenliğini, güvenlik çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü savunma yönündeki davasını" başarıyla sürdüreceğine dair "sarsılmaz inancını" dile getirdi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, kutlama mesajında ülkesi ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık bakımından benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştığını bildirmişti.

Kuzey Kore ile Rusya, 2024'te kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalayarak ilişkilerini daha da derinleştirmişti. Anlaşma, Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova'ya askeri destek sağlamasının önünü açmıştı.

Kim, 14 Ağustos'ta, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya karşı savaşan Sovyet askerlerini anmak amacıyla düzenlenen törene katılmıştı.

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#Kuzey Kore#Rusya#Kim Jong-Un

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