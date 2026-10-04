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Kuzey Kore lideri Kim'den 'hipersonik' gövde gösterisi

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Kore#Kim Jong-Un#Hipersonik Füze
Kuzey Kore lideri Kimden hipersonik gövde gösterisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 09:42

Kuzey Kore, orta menzilli stratejik füze denemesi yaptı. "Hipersonik stratejik silah sistemi" kapsamında gerçekleştirilen testi denetleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer savaş caydırıcılığını güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore ordusuna bağlı füze birliklerinin eğitim amacıyla düzenlediği tatbikat kapsamında, dün Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru orta menzilli stratejik füze fırlatıldı. Kim, füze birliklerinin "hipersonik stratejik silah sistemini kullanma kabiliyetini geliştirmeye" yönelik tatbikatı yerinde takip etti.

Ülkesinin stratejik saldırı imkanlarının "güvenilirliğini ve öldürücülüğünü" düşmana sürekli olarak göstermenin önemine işaret eden Kim, bu tür tatbikatların "caydırıcılığın uygulanmasının bir biçimi" olduğunu belirtti. Kim, füze denemelerinin ülkesinin "nükleer savaş caydırıcılığını daha hızlı geliştirmeyi" amaçladığını ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kimden hipersonik gövde gösterisi

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'FÜZENİN UÇUŞ ROTASI TESPİT EDİLEMEDİ'

KCNA, füzenin kuzeydoğu yönünde fırlatıldığını ve Doğu Denizi'nde 1000 kilometre uzaklıktaki hedefi vurduğunu belirtti. Güney Kore ise 700 kilometre mesafe katettiğini bildirmişti. Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, füze denemesinin ardından yaptığı açıklamada, Güney Kore ve Japonya'nın askeri makamlarının takip kabiliyetlerindeki sınırlamalar nedeniyle füzenin uçuş rotasını tespit edemediğini iddia etmişti.

Uzmanlar, Kuzey Kore medyasının füzenin alçak irtifada uçuş rotasını değiştirebildiğini bildirmesinden hareketle, denemenin "Hwasong-16 Na" hipersonik orta menzilli balistik füzeyle gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

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#Kuzey Kore#Kim Jong-Un#Hipersonik Füze

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