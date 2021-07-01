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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.07.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

Kuzey Kore lideri Kim'den 'Çin' açıklaması

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Kuzey Kore lideri Kim'den 'Çin' açıklaması

Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan ülkesinin Çin ile ilişkilerini geliştirmek için çabalayacağını belirtti.

Kore Merkez Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, Çin Komünist Partisinin 100. yılı dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i kutladı.

Kim, yayımladığı tebrik mesajında, ülkesi ile Çin arasındaki ilişkileri geliştirmek için çabalayacaklarını belirtti.

Kuzey Kore lideri, "Kore İşçi Partisi, Çin Komünist Partisi ile olan sıkı birliği ile (Kuzey) Kore - Çin dostluğunu zamanın gerektirdiği ve iki ülke halklarının arzu ettiği yeni stratejik bir noktaya yükseltecektir." ifadesini kullandı.

Son dakika: Kovid-19 yok diyen Kuzey Koreden aylar sonra itiraf gibi adım
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, dünkü açıklamasında, Kuzey Kore'ye yardım gönderebileceklerini belirterek iki ülkenin, zorluklar ile

karşılaşıldığında birbirlerine yardım etme konusunda eski bir geleneğe sahip olduğunu vurgulamıştı.

Sözcü Vang, gerekirse Çin'in Kuzey Kore'ye yardım sağlamayı etkin şekilde değerlendireceğini bildirmişti.

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