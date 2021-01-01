Kuzey Kore, (DHA) –
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan yeni yıl mektubu
Kuzey Kore Devlet Ajansı (KCNA) tarafından verilen bilgiye göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yeni yıl sebebiyle Kuzey Korelilere mektup gönderdi.
Geçmiş yılların aksine yeni yıl konuşması yerine tüm vatandaşlarına mektup gönderen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un babasının ve büyükbabasının mezarını ziyaret ettiği açıklandı.
Kim Jong Un mesajında "Yeni yılda da halkımızın ideallerinin ve arzularının gerçekleşeceği yeni çağı daha erken yaşatmak için çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.
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