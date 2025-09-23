×
HABERLERDünya Haberleri

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un: 'Yeni gizli silahlar edindik'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 09:26

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin askeri kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla yeni gizli silahlar edindiklerini açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi'nde konuşma yaptı.

Nükleer silahların ülkesinin hayatta kalması için vazgeçilmez bir seçenek olduğunu savunan Kim, nükleer silahsızlanmanın "imkansız" olduğunu ileri sürdü.

Kim, "Yeni gizli silahlar edindik ve savunma bilimi alanında askeri kabiliyetlerimizi büyük ölçüde güçlendirecek başarılar elde ettik." dedi.

 

"NÜKLEER SİLAHLARIMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Dünyanın, bir ülkenin nükleer silahsızlanma sürecinden sonra ABD tarafından nasıl muamele gördüğünün farkında olduklarını belirten Kim, “Nükleer silahlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Kim ayrıca, "ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılması yönündeki talebinden vazgeçmesi" halinde, ülkesinin ABD yönetimiyle görüşmeye açık olduğunu ifade etti.

#Kuzey Kore#Kim Jong Un#Gizli Silahlar

