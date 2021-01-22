Kuzey Kore Lideri Kim Jong un, Güney Kore aksanını ve dizilerini yasakladı

Kuzey Kore’de geçtiğimiz yılın sonlarında kapsamlı ve yeni bir ‘gerici düşünce karşıtı’ yasa yürürlüğe girdi. Bu hafta, Kuzey Kore'deki kaynaklardan raporlar veren Güney Kore merkezli bir web sitesi olan Daily NK tarafından söz konusu yasayla ilgili yeni ayrıntılar bildirildi.



GÜNEY KORE AKSANI DA YASAK



Ayrıca Japonya merkezli bir dergi olan Rimjin-gang’ın aktardığına göre, Kuzey Kore yönetimi Güney Kore stillerinde konuşma veya yazmayı yasakladı.



Ülke Lideri Kim Jong un’un imzası bulunan yeni yasada, akraba olmayan kişilere atıfta bulunmak için "oppa" (ağabey) ve "dong-saeng" (küçük kız kardeş, erkek kardeş) gibi terimleri kullanmanın Güney Kore stilinde olduğu ve yasaklandığı belirtildi.



Vatandaşların sürekli olarak gözlem ve denetim altında tutulmasıyla bilinen Kuzey Kore’de çocuklarının müzik dinlemesine izin veren ebeveynler için para cezaları, Güney Kore televizyonunu izleyenlere 15 yıl hapis, kayıtlı olmayan yabancı cep telefonları için ömür boyu hapis cezası, ellerinde ABD ve Japonya'dan ithal edilen ürünler bulunduranlar için ölüm cezası gibi cezalar veriliyor.

Daily NK ayrıca, Güney Kore'den ithal edilmiş eşya bulunduran herkesin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını, Amerika Birleşik Devletleri veya Japonya'dan ithal edilmiş ürün bulunduranların ölüm ise büyük ihtimalle ölüm cezası aldığını aktardı.

Yasada Güney Kore ürünlerine ve Güney Kore aksanına yapılan vurgu, hükümetin daha zengin ve demokratik Güney'in, Kuzey Kore vatandaşları üzerindeki etkisi konusunda ne kadar endişeli olduğunu gösteriyor.



GECE BAŞKA GÜNDÜZ BAŞKA



Güney Parlamentosuna seçilen ilk Kuzey Kore sürgünü olan Tae Yong-ho, ‘Kuzey Kore vatandaşları gündüz, "yaşasın Kim Jong Un" diye bağırıyor ama geceleri hepsi Güney Kore dizilerini ve filmlerini izliyorlar.’ dedi.



Kuzey’den Güney’e kaçmayı başarmış kişilere verdiği destekle bilinen Sokeel Park ise, ‘Bütün bunlar önlemler, özellikle bu çok süslü ama yozlaşmış etkiyle dikkati dağılarak şanlı sosyalist devrimden uzaklaşan ve yoldan “çıkarılan” gençlere yönelik alınıyor.



Kuzey Kore Lideri Kim, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 8.İşçi Partisi Kongresi’nde dışarıya büyük ölçüde kapalı olan, kablosuz ağları genişletme ve izleyicilere daha iyi hizmet verebilmek için yayın kalitesini yükseltme sözü vermişti.

Kongrede ‘Kablolu yayın ve TV yayın sistemlerinin yeniden düzenlenmesi, ilgili teknolojinin daha üst bir düzeye çıkarılması ve daha iyi kültürel ve duygusal yaşamın tadını çıkarabilmeleri için şehirlerden uzak dağ köylerine kadar ülkenin her yerindeki insanlara tam koşullar sağlanması gerekiyor.’ ifadelerini kullanmıştı.



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