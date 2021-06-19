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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.06.2021 - 14:14 | Son Güncelleme:

Kuzey Kore lideri Kim ekonomik zorlukların üstesinden gelme sözü verdi

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Kuzey Kore lideri Kim ekonomik zorlukların üstesinden gelme sözü verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin yeni tip koronavirüs salgınında karşılaştığı ekonomik zorlukların üstesinden geleceklerini ifade etti.

Kuzey Kore resmi haber ajansına (KCNA) göre, iktidardaki Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin 4 gündür devam eden genel kurul toplantısının kapanışında konuşan Kim, Kovid-19 salgını ve ABD yaptırımlardan olumsuz yönde etkilenen ülke ekonomisini iyileştirme sözü verdi.

Bununla birlikte Kim, “devrimin önündeki güçlüklerin” üstesinden geleceklerine yemin etti.

Kim’in açıklamaları, ABD’nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim’in Kuzey Kore’nin nükleer yapılanmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Güney Kore’ye gerçekleştirdiği ziyaretten kısa bir süre önce yayınlandı.

ABD Özel Temsilcisi Kim’in Japonya ve Güney Kore temsilcileri ile bir araya gelerek, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

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