Kuzey Kore lideri Kim ABD’ye cevap vermiyor

Buna göre Washington’ın son haftalarda BM dahil bir dizi kanal aracılığıyla yaptığı girişimler yanıtsız kaldı. Yetili, iki ülke arasında ABD’nin birden fazla girişimine rağmen bir yıldan uzun süredir aktif iletişim olmadığını da ekledi. Daha önce Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Kuzey Kore politikasının gözden geçirildiğini bildirmişti.

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