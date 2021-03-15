MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKuzey Kore lideri Kim ABD’ye cevap vermiyor
GeriDünya Kuzey Kore lideri Kim ABD’ye cevap vermiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 15.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kuzey Kore lideri Kim ABD’ye cevap vermiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuzey Kore lideri Kim ABD’ye cevap vermiyor

Nükleer silah sahibi Kuzey Kore rejiminin ABD ile temas kurmaktan kaçındığı ortaya çıktı. Amerikan CNN’e konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, Kim Jong-un yönetiminin, Başkan Joe Biden’dan gelen temas girişimlerini yanıtsız bıraktığını kaydetti.

Buna göre Washington’ın son haftalarda BM dahil bir dizi kanal aracılığıyla yaptığı girişimler yanıtsız kaldı. Yetili, iki ülke arasında ABD’nin birden fazla girişimine rağmen bir yıldan uzun süredir aktif iletişim olmadığını da ekledi. Daha önce Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Kuzey Kore politikasının gözden geçirildiğini bildirmişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi