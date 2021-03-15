Kuzey Kore lideri Kim ABD’ye cevap vermiyor
Nükleer silah sahibi Kuzey Kore rejiminin ABD ile temas kurmaktan kaçındığı ortaya çıktı. Amerikan CNN’e konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, Kim Jong-un yönetiminin, Başkan Joe Biden’dan gelen temas girişimlerini yanıtsız bıraktığını kaydetti.
Buna göre Washington’ın son haftalarda BM dahil bir dizi kanal aracılığıyla yaptığı girişimler yanıtsız kaldı. Yetili, iki ülke arasında ABD’nin birden fazla girişimine rağmen bir yıldan uzun süredir aktif iletişim olmadığını da ekledi. Daha önce Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Kuzey Kore politikasının gözden geçirildiğini bildirmişti.
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