Kuzey Kore koronavirüs krizinin ortasında 3 yeni füze ateşledi!

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Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru 3 yeni füze ateşlediği bildirildi. Füzeler, Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düşerken, Pyongyang'ın son füze denemesi ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya ziyaretinin ertesinde "Washington'a gözdağı" olarak yorumlandı.

Silah programı nedeniyle uygulanan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve ülkede patlak veren şüpheli Covid-19 vakaları nedeniyle zor günler geçiren Kuzey Kore'den yeni füze denemesi geldi. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, Pyongyang'ın sabah saatlerinde 2'si balistik olmak üzere 3 yeni füze ateşlediği bildirildi.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, ilk füzenin yaklaşık 550 kilometre maksimum irtifa ile yaklaşık 300 kilometre uçtuğunu, 50 kilometre yüksekliğe ulaşan ikinci füzenin ise yaklaşık 750 kilometre yol kat ettikten sonra Kuzey Kore'nin doğusundaki sulara düştüğünü söyledi.

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Üçüncü füzeye dair detaylı analizin devam ettiğini belirten Kishi, "Kuzey Kore, bu yılın başından bu yana, seyir füzeleri de dahil olmak üzere 16 kez farklı tipte füze ateşledi. Kishi, "Kuzey Kore'nin eylemleri bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve istikrarını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.



JAPONYA'DAN KUZEY KORE'YE DİPLOMATİK YOLLARDAN PROTESTO

Japonya'nın Pekin'deki büyükelçiliği aracılığıyla Kuzey Kore'yi diplomatik yollardan protesto ettiği aktarılırken, füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü ve bölgedeki gemi ile uçakların seyir güvenliğine dair bir sorun tespit edilmediği öğrenildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida da yerel saatle 07.00 sularında geldiği Başbakanlık ofisinde yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore tarafından balistik füze olduğu değerlendirilen yeni füzeler fırlatıldığı bilgisini aldım. Şu anda detayları netleştirmeye çalışıyoruz. Halka doğru bilgi sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



GÜNEY KORE DE 3 FÜZE TESPİT ETTİ

Güney Kore ordusu da Kuzey Kore'nin 3 füze fırlattığını açıklarken, ilk füzenin yerel saatle 06.00 sularında, diğer füzelerin ise 06.37 ve 06.42'de Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden ateşlediği bilgisini paylaştı.

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Son silah testi, Kuzey Kore'nin bu yılın başından bu yana gerçekleştirdiği 16. füze denemesi olarak kayıtlara geçti. Denemenin ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Kore ve Japonya'yı kapsayan Asya ziyaretinin ve dün Tokyo'da ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 4'lü Quad zirvesinin hemen ardından gelmesi ise Pyongyang'dan "Washington'a ve müttefiklerine gözdağı" olarak yorumlandı.

Öte yandan ABD askeri istihbaratı ve Japonya Savunma Bakanlığı tarafından bu ay başında yapılan açıklamalarda Kuzey Kore'nin, Biden'ın Asya ziyareti sırasında yeni bir nükleer deneme ya da füze testi gerçekleştirebileceği uyarısında bulunulmuştu. Kuzey Kore son füze denemesini geçtiğimiz 12 Mayıs'ta yapmıştı.

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ŞÜPHELİ COVİD-19 VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI

Kuzey Kore'de şüpheli Covid-19 vakalarının sayısının 3 milyon 64 bin 880'e yükseldiği duyuruldu. Daha önce hastalara bitki çayı önerilen ülkede, şifalı bitkilerden Covid-19 ilacı yapıldığı açıklandı.

Kuzey Kore'de yüksek ateş belirtisiyle kendini gösteren şüpheli Covid-19 vakalarında 2 hafta geride kaldı. Hasta sayısının 3 milyon 64 bin 880'e yükseldiği Kuzey Kore’de son 24 saatte 115 bin 970 kişi daha yüksek ateş belirtisi gösterdi. Toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde 89'unu oluşturan 2 milyon 741 bin 470 kişi iyileşirken 323 bin 330 hastanın ise tedavisi sürüyor.

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Öte yandan 2 gün üst üste can kaybı kaydedilmeyen ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 68'de kaldı.

Devlet Kontrolünde Kore Haber Ajansı (KCNA) tarafından bugün yayınlanan "Tehlikeli Pandemik Hastalığın Yayılmasını Durdurmaya Yönelik Önlemler" başlıklı bir haberde, "Kore halkının Kore İşçi Partisi'nin deneyimli rehberliğinde güvenle, bilimsel ve aydınlatıcı bir salgın önleme kampanyası için her şeyi yaptığı" kaydedildi.

Parti ve ordu yetkililerinin ülke genelindeki salgınla mücadele seferberliğini bizzat denetlediği ve ülke çapındaki tüm bilimsel kuruluşların en etkin tanı ve tedavi yöntemlerini bulmak için çalıştığı belirtilen haberde, "Her bölge, il ve ilçe tedarik edilen ilaçların depolanmasında ve tesliminde hijyen gerekliliklerine titizlikle uymakta ve kendi alanlarında yetişen şifalı otların ve diğer faydalı bitkilerin bileşimini analiz ederek bunları ilaç yapımında kullanmaktadır" ifadelerine yer verildi.



BİTKİ ÇAYI TAVSİYESİ GÜNDEM OLMUŞTU

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Pyongyang'ın yüksek ateş olarak adlandırdığı hastalığı hafif atlatan vatandaşlarına daha önce bitki çayı içme önerisinde bulunması dünya basınında geniş yer bulmuştu. Durumu daha ağır olan hastalara ise ağrı kesici ve antibiyotik tedavisi önerildiği gündeme gelmişti.