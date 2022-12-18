Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Kuzey Kore, Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattı

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Kore#Füze#Dünya
Kuzey Kore, Japon Denizine iki balistik füze fırlattı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 10:14

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru fırlattığı iki balistik füze, Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştü.

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen füze programına devam eden Kuzey Kore'den bölgede tansiyonu yükseltecek bir adım geldi.

Pyongyang'ın Japon Denizi istikametine doğru iki yeni füze ateşlediği bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füzelerin yerel saatle 11.13 ve 12.05 arasında fırlatıldığını açıklarken, Japonya Savunma Bakanlığı ise 550 kilometre irtifaya ulaşan ve 500 kilometre mesafe kat eden füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü duyurdu.

Japonya hükümeti, denemenin ardından Pekin'deki büyükelçiliği aracılığıyla Kuzey Kore'yi protesto etti.

FIRLATILAN FÜZE SAYISI 65'E YÜKSELDİ

Kuzey Kore, son olarak geçtiğimiz cuma günü yeni tip bir stratejik silah sistemi geliştirme çalışmaları çerçevesinde "yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı motor" teknolojisinin başarı ile test edildiğini açıklamıştı. Kuzey Kore, bugün test edilen iki füze hariç yılın başından bu yana 63 füze fırlattı.

Gözden Kaçmasın

Rusya bu sözlerle çalkalanıyor... İtiraf gibi Ukrayna savaşı açıklamasıRusya bu sözlerle çalkalanıyor... İtiraf gibi Ukrayna savaşı açıklamasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Kore#Füze#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Futbol şöleninde tarihi final | Dünyanın en iyisi Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

Futbol şöleninde tarihi final | 'Dünyanın en iyisi' Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

#2022 Dünya Kupası
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz Çünkü küfür beni seksi yapıyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz? 'Çünkü küfür beni seksi yapıyor'

#Küfür
23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay

BAKMADAN GEÇME!

Futbol şöleninde tarihi final | Dünyanın en iyisi Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

Futbol şöleninde tarihi final | 'Dünyanın en iyisi' Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

#2022 Dünya Kupası
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz Çünkü küfür beni seksi yapıyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz? 'Çünkü küfür beni seksi yapıyor'

#Küfür
23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay