Kuzey Kore Japon Denizi'ne çok sayıda balistik füze fırlattı

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Kuzey Kore yönetimi, tüm tepkilere rağmen füze testlerini sürdürüyor. Kuzey Kore bu kez Japon Denizi istikametine en az 10 kısa menzilli balistik füze ateşledi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, füzelerin yerel saatle 06.14 sıralarında Pyongyang'ın Sunan bölgesinden ateşlendiği belirtildi. Güney Kore ordusunun ABD ve Japonya ile bilgi paylaşımında bulunduğu ve analiz ve takip faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı.

JAPONYA BAŞBAKANI KİSHİDA’DAN KINAMA

Japonya hükümeti de füze denemesini doğruladı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiğini söyledi. İlk belirlemelere göre füzelerin herhangi bir hasara yol açmadığı bilgisini paylaşan Kishida, “Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlali anlamına gelen balistik füze denemelerini şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Analiz ve takip faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Kishida, ABD ve Güney Kore ile yakın işbirliğini sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

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17 MAYIS'TAN BU YANA İLK FÜZE DENEMESİ

Son füze denemesini 17 Mayıs'ta gerçekleştirerek yeni otonom navigasyon sistemi ile donatılmış taktik balistik füzeleri test eden Kuzey Kore, 27 Mayıs'ta ise yörüngeye uydu fırlatma girişiminde bulunmuştu. Kuzey Kore'nin uydusunu taşıyan roketin, fırlatmadan hemen sonra motor arızası nedeniyle infilak ettiği açıklanmıştı.