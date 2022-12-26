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Kuzey Kore İHA'ları Güney sınırına girdi... Güney Kore: Savaş uçağımız düştü!

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#Kuzey Kore#Güney Kore#Savaş
Kuzey Kore İHAları Güney sınırına girdi... Güney Kore: Savaş uçağımız düştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 11:00

Kuzey Kore'ye ait İnsansız Hava Aracı'nın Güney Kore hava sahasını geçmesi üzerine, Güney Kore'ye ait savaşa jetleri ve helikopterlerin havalandığı söylenirken, Incheon ve Gimpo havaalanlarında ticari uçuşların durdurulduğu açıklandı. Güney Kore'ye ait bir uçağın düştüğü aktarılanlar arasında.

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'ye ait birden fazla İHA'nın hava sahasını geçtiği söylendi. Yerel saat ile 10.25 civarında meydana geldiği aktarılan olay sonrası çok sayıda Güney Kore savaş jetinin havalanarak bölgede uçuş yaptığı belirtildi. 

Güney Kore'nin sınıra yakın Gimpo bölgesi üzerinde gerçekleşen olay sonrası, uluslararası ve yerel uçuşların yapıldığı Gimpo ve Incheon Havaalanlarında uçuşlar durduruldu. 

'GÜNEY KORE SAVAŞ JETLERİ KİTLENDİ'

Yerel medyada çıkan haberlere göre Güney Kore'ye ait bir savaş jetinin Kuzey Kore İHA'sını düşürme girişiminde bulunduğu iddia edildi. Savaş jetinin füze fırlatmak için İHA'ya kilit attığı ancak düşürüop düşürmediğine dair bilgi alınmadığı söyleniyor. 

GÜNEY KORE'YE AİT BİR UÇAK DÜŞTÜ!

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Güney Kore Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'ye ait bir KA-1 hafif taarruz uçağı düştü. 

Wonju kentindeki bir askeri hava üssünden kalktıktan kısa bir süre sonra saat 11:43'te düştüğü bildirildi. Pilotların kazadan kurtulduğu ve  yakındaki bir hastaneye nakledildiği söylendi. 

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#Kuzey Kore#Güney Kore#Savaş

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