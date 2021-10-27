Kuzey Kore hükümetinden kıtlığa çözüm: 2025 yılına kadar daha az yiyin!

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Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'yi demir yumruk ile yöneten Kim Jong-un, bir kez daha gündemde.

Son dönemde test ettiği füzeler ile manşetleri süsleyen ülke dışarıya 'güçlüyüz' mesajı vermeye çalışsa da ülkede büyük bir kıtlık krizi yaşanıyor.

Ülkede milyonlarca kişi gıdaya erişim zorluğu çekerken hükümet çözümü 'az yemek yemekte' buldu. Kuzey Kore hükümeti, vatandaşlarının 2025 yılına kadar daha az yemeleri gerektiği konusunda uyardı.

Pyongyang yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını kapatmış ve Çin ile gıda ticaretini durdurmuştu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, yerel halk 2025'ten önce Çin ile sınırı yeniden açma şansının zayıf olduğu konusunda uyarıldı.

Hükümet ayrıca gıda kıtlığından dış faktörleri sorumlu tuttu ve ülkeye uygulanan yaptırımları, doğal afetleri ve küresel koronavirüs pandemisini kıtlığın ana nedenleri olarak gösterdi.

KITLIK UYARISINDA BULUNMUŞTU

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Kim Jong-un, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir toplantıda ülkedeki gıda durumunun 'endişe verici' olduğu konusunda uyarıda bulunmuş ve yetkilileri tarımsal üretimin artırılması yönünde harekete geçmeye çağırmıştı

Kuzey Kore'de 2020 sonunda meydana gelen tayfunlar, ekili alanlara ve mahsule zarar vermişti. Ülkedeki gıda krizi bu olaydan sonra dramatik bir düzeyde artmıştı.

Bu olaydan yıllar önce, 2017'de yayınlanan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporu ülkedeki durumun ciddiyetini gözler önüne sermişti.

Söz konusu raporda Ülkedeki her beş kişiden ikisinin yetersiz beslendiği bilgisine yer verilmişti.