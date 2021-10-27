Kuzey Kore hükümetinden kıtlığa çözüm: 2025 yılına kadar daha az yiyin!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son Dakika: MHK başkanlığı için masada 6 isim Öne çıkan ise...Son Dakika: MHK başkanlığı için masada 6 isim! Öne çıkan ise...#Ferhat Gündoğdu
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
Türkiyede deprem tehlikesinin en yüksek olduğu yerTürkiye'de 'deprem tehlikesinin' en yüksek olduğu yer#Deprem
CHPnin tezkereye hayır oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDPye tepki gösterirdi’CHP'nin tezkereye 'hayır' oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDP'ye tepki gösterirdi!’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hablemitoğlu cinayetinde kritik isimdi Karakutu sır olduHablemitoğlu cinayetinde kritik isimdi! Karakutu sır oldu#Ukrayna
Bu insanlardan biriyseniz dikkat Tek tek açıklayıp uyardılar...Bu insanlardan biriyseniz dikkat! Tek tek açıklayıp uyardılar...#Koronavirüs
Bu kadarına da pes Kimden skandal sözlerBu kadarına da pes! Kim'den skandal sözler#Kuzey Kore
Tepki çeken yasa tasarısı... Bütün kişisel bilgileri toplayacaklarTepki çeken yasa tasarısı... Bütün kişisel bilgileri toplayacaklar!#İsrail
Mahmut Uslu: Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...Mahmut Uslu: 'Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...'#Mahmut Uslu
Rekabet Kurumu talebini iletti Piyasanın organize edildiği tespit edildiRekabet Kurumu talebini iletti! 'Piyasanın organize edildiği tespit edildi'#Fahiş Fiyat
Milyonlarca kişiyi etkileyecek... Büyük kriz kapıdaMilyonlarca kişiyi etkileyecek... Büyük kriz kapıda!#Rusya
Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttıŞimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!#Koronavirüs
Beyaz Sarayı sarsan cinsel taciz skandalıBeyaz Saray'ı sarsan cinsel taciz skandalı!#Hilary Clinton
Tolga Karelden yeni yatırımTolga Karel'den yeni yatırım#Tolga Karel
Düğünden sekiz hafta sonra eşini kaybetti: Acımı anlatmaya kelimeler yetmezDüğünden sekiz hafta sonra eşini kaybetti: Acımı anlatmaya kelimeler yetmez#Vivek Chadha
HABERLERDünya Haberleri

Kuzey Kore hükümetinden kıtlığa çözüm: 2025 yılına kadar daha az yiyin!

#Kuzey Kore#Kim Jong Un#Kıtlık
Kuzey Kore hükümetinden kıtlığa çözüm: 2025 yılına kadar daha az yiyin

Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'de sular durulmuyor. Son dönemde kıtlık krizi ile karşı karşıya kalan Kuzey Kore'de hükümet tepki çeken bir öneride bulundu.

Haberin Devamı

Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'yi demir yumruk ile yöneten Kim Jong-un, bir kez daha gündemde.

Son dönemde test ettiği füzeler ile manşetleri süsleyen ülke dışarıya 'güçlüyüz' mesajı vermeye çalışsa da ülkede büyük bir kıtlık krizi yaşanıyor.

Ülkede milyonlarca kişi gıdaya erişim zorluğu çekerken hükümet çözümü 'az yemek yemekte' buldu. Kuzey Kore hükümeti, vatandaşlarının 2025 yılına kadar daha az yemeleri gerektiği konusunda uyardı.

Kuzey Kore hükümetinden kıtlığa çözüm: 2025 yılına kadar daha az yiyin

 

Pyongyang yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını kapatmış ve Çin ile gıda ticaretini durdurmuştu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, yerel halk 2025'ten önce Çin ile sınırı yeniden açma şansının zayıf olduğu konusunda uyarıldı.

Hükümet ayrıca gıda kıtlığından dış faktörleri sorumlu tuttu ve ülkeye uygulanan yaptırımları, doğal afetleri ve küresel koronavirüs pandemisini kıtlığın ana nedenleri olarak gösterdi.

Son dakika haberi: Kuzey Korede kıtlık krizi kontrolden çıktı: Köpek eti detayı kan dondurdu

İlgili Haber:Son dakika haberi: Kuzey Kore'de kıtlık krizi kontrolden çıktı: Köpek eti detayı kan dondurdu

KITLIK UYARISINDA BULUNMUŞTU

Haberin Devamı

Kim Jong-un, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir toplantıda ülkedeki gıda durumunun 'endişe verici' olduğu konusunda uyarıda bulunmuş ve yetkilileri tarımsal üretimin artırılması yönünde harekete geçmeye çağırmıştı

Kuzey Kore'de 2020 sonunda meydana gelen tayfunlar, ekili alanlara ve mahsule zarar vermişti. Ülkedeki gıda krizi bu olaydan sonra dramatik bir düzeyde artmıştı.

Bu olaydan yıllar önce, 2017'de yayınlanan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporu ülkedeki durumun ciddiyetini gözler önüne sermişti.

Söz konusu raporda Ülkedeki her beş kişiden ikisinin yetersiz beslendiği bilgisine yer verilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Kore#Kim Jong Un#Kıtlık

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler