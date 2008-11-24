Kuzey Kore Güney'e tren seferlerini durdurdu

Kuzey Kore ordusundan yapılan açıklamada, Güney Korelilerin Kuzey Kore'nin Kaesong kentinde bulunan ortak sanayi bölgesinden sınır dışı edilecekleri de belirtildi.
Güney Kore ile sınır trafiğini 1 Aralık itibariyle kısıtlama tehdidini hayata geçirmeyi planlayan Kuzey Kore'nin bu açıklaması, teknik olarak hala savaş halinde olan iki ülke arasında gerginliği yeniden yükseltti.
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ajansının bildirdiğine göre, Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, “İki ülke arasındaki ilişkilerin durumu tamamen Güney Koreli yetkililerin tavrına bağlıdır” ifadesi kullanıldı.
Karardan büyük üzüntü duyduğunu açıklayan Güney Kore ise Kuzey Kore'ye kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.
Güney Kore'nin Birleştirme Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın ilişkileri geriye götüreceği belirtildi ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi telkininde bulunuldu.
Açıklamada, Kuzey Kore'de kalan Güney Korelilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınacağı da belirtildi.
Güney Kore'nin muhafazakar Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak'ın şubat ayında göreve başlarken Kuzey'e karşı politikalarını sertleştirecekleri yönünde açıklamada bulunması, iki ülke ilişkilerinde gergin bir dönem başlatmıştı.