Kuzey Kore, Güney Kore'yi 'yok etmekle' tehdit etti

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Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri ve ve Güney Kore'nin ABD ile askeri tatbikatlar gerçekleştirmesi, iki ülke arasındaki düşmanlığı son yılların en kötü haline getirdi.

Kuzey Kore'nin yakın zamanda ilk kez nükleer silahları için malzeme üreten uranyum zenginleştirme tesisinden görüntüler yayınlaması ise gerilimi son safhaya taşıdı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un "nükleer silah kullanması halinde Kim rejimi çökecektir" sözlerine karşılık devlet medyasına açıklamalarda bulundu.

Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol'u eleştiren Kim Jong-un, kışkırtılması halinde nükleer silah kullanmak ve Güney Kore'yi kalıcı olarak yok etmekle tehdit etti.

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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkez Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan habere göre, askeri bir birliği ziyaret eden Kim Jong-un, Güney Kore'nin kendi egemenliklerini istismar eden herhangi bir silahlı güç kullanmaya kalkışması halinde ordusunun “nükleer silahlar da dahil olmak üzere sahip olduğu tüm saldırı güçlerini tereddüt etmeden kullanacağını” söyledi.

Güney Kore'nin resmi adını kullanan Kim, “Böyle bir durum ortaya çıkarsa, Seul yönetiminin ve Kore Cumhuriyeti'nin kalıcı varlığı imkansız hale gelir” dedi.

Yoon, Güney Kore'nin Hyunmoo-5 balistik füzesini ve Kuzey Kore'yi hedef alabilecek diğer silahlarını tanıtan Yoon, Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanmaya çalışırsa Güney Kore-ABD ittifakının “kararlı ve ezici yanıtı” ile karşılaşacağını söyledi.

Yoon'un bu sözlerine yanıt veren Kim, Yoon'un konuşmasının “kavgacı küstahlığını” tamamen açığa çıkardığını ve “kukla güçlerin güvenlik tedirginliğini ve huzursuz psikolojisini” gösterdiğini söyledi.

Yoon'u “anormal bir adam” olarak nitelendiren Kim, “kukla Yoon'un nükleer silahlara sahip bir devletin kapısında ezici bir askeri güçle karşı koymakla övündüğünü” ifade etti.

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KIZ KARDEŞİ ALAY ETMİŞTİ

Kuzey Kore'de üst düzey yetkili Kim'in kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore'nin Hyunmoo-5 füzesini sergilemesini alaya alarak, Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin nükleer güçlerine konvansiyonel silahlarla karşı koymasının mümkün olmadığını savunmuştu.

Ocak ayında Kuzey Kore lideri Kim, iki ülke arasındaki barışçıl bir birleşme fikrini ortadan kaldırmak ve Güney'i “değişmez baş düşman” olarak nitelendirmek istediği yeni anayasa çağrısı yapmıştı.

İki ülke arasında son olarak, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye gönderdiği çöp balonları krizi yaşanmıştı.