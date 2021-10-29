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Kuzey Kore gıda kıtlığında kuğuları yiyecek!

#Kuzey Kore#Siyah Kuğu#Kıtlık
Kuzey Kore gıda kıtlığında kuğuları yiyecek

Kronik bir gıda kıtlığının tam ortasındaki Kuzey Kore, sorunun çözümü için dikkat çeken adımlar atmaya devam ediyor. Komünist Parti gıda krizini çözeceğini düşündüğü siyah kuğuların üretimi için düğmeye bastı...

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Zarafeti ile ünlü kuğular dünya çapında gizemli ve güzel yaratıklar olarak kabul edilir. İhtişamlarıyla filmlere kitaplara konu olan bu hayvanlar avcıların tahribatından özellikle korunur. Ancak, dünyanın asi çocuğu Kuzey Kore kronik gıda kıtlığının üstesinden gelmek için bu hayvanları menüsüne koydu.

GIDA KITLIĞI HALKI ÇARESİZLİĞE SÜRÜKLEDİ

Ülkenin lideri Kim Jong Un geçtiğimiz günlerde vatandaşlarına ülkede yaşanacak gıda krizini ilan etmiş ve 2025'te Çin sınırlarını yeniden açana kadar herkesin daha az yemek beklemesi gerektiği uyarısında buşlunmuştu. Zaten halihazırda zayıf ekonomileri nedeniyle fakirlikle mücadele eden vatandaşlar gelen gıda kıtlığı ile tamamen çaresizliğe gömüldü.

Kuzey Kore hükümetinden kıtlığa çözüm: 2025 yılına kadar daha az yiyin

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Aldıkları sıra dışı kararlarla tüm dünyayı şaşırtmayı beceren ülke bu sefer de gıda krizi için aldıkları önlemle dünya gündeminde... Devlet medyasına göre, ülkenin en büyük tavuk çiftliklerinden birinde “lezzetli” siyah kuğular yetiştiriliyor.

Siyah kuğuların tüketilmesiyle ilgili araştırmalar 2019 baharında başladı ve o zamandan itibaren uydu görüntüleri Kwangpho Ördek çiftliğinde yeni bir inşaat projesinin devam ettiğini gösterdi. Ülkenin başka yerlerinde başka siyah kuğu barınakları yapılıp yapılmadığı veya etin nasıl dağıtılacağı ise henüz belli değil.

Kuzey Kore gıda kıtlığında kuğuları yiyecek


21. YÜZYILIN OLAĞANÜSTÜ GIDASI

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Komünist Parti tarafından yönetilen bir medya kuruluşu kuğu etini "Eşsiz bir tada ve son derece yüksek besin değerine sahip 21. yüzyılın olağanüstü gıdası" olarak tanımlarken, Tarım Bakanlığı üyesi, kuğu etinin diğer birçok etten daha yüksek protein içeriğine sahip olduğunu ve sindiriminin daha kolay olduğunu iddia etti.

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2025'E KADAR KAPALI KALACAK

Parti kaynakları, gıda ithalinin ana yolu olan Çin sınırının muhtemelen 2025'e kadar kapalı kalacağını söylerken, durum orta vadede çok az iyileşme işareti gösteriyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü, Kuzey Kore'nin bu yıl için yaklaşık 860.000 ton gıda açığı olduğunu tahmin ediyor.

GIDA KITLIĞINA AŞİNALAR

Bu kriz Kuzey Koreliler için sıra dışı bir olay değil. Ülke daha önce de gıda kıtlıkları çekti. 1990'ların şu anda kötü şöhretli 'Zorlu Yürüyüşü' sırasında, 1 ila 3 milyon arasında insanın açlıktan öldüğü tahmin ediliyor.

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