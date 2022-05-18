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Kuzey Kore felaketin eşiğinde! Vaka sayısı her geçen gün artıyor

#Kuzey Kore#Koronavirüs#Kovid 19
Kuzey Kore felaketin eşiğinde Vaka sayısı her geçen gün artıyor

Kuzey Kore'de koronavirüs vaka sayısı 1.72 milyona ulaşırken 6 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 62'ye yükseldi . Ülke 'yüksek ateş' dediği şeyle boğuşurken uzmanlar Kuzey Kore'nin bir Kovid-19 felaketinin eşiğinde olduğunu belirtiyor.

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Küresel pandeminin başlangıcından bu yana ilk enfeksiyonu geçtiğimiz Perşembe günü doğrulayan Kuzey Kore'de ölü sayısında ciddi bir artış yaşanıyor.

Tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle vaka sayısının tespit edilemediği değerlendirilen ülkede, acil durum ilan edilmiş ve son olarak ordunun salgınla mücadeleye destek vermek üzere görevlendirildiği bildirilmişti.

KORONAVİRÜS YERİNE 'YÜKSEK ATEŞ'

DSÖ'ye göre Kuzey Kore, pandeminin başlangıcından bu yana sadece 64.200 test gerçekleştirdi.

Ülke koronavirüs enfeksiyonunu kabul etse de hastalığı 'yüksek ateş' olarak tanımlıyor. Son gelişme ile birlikte nedeni bilinmeyen yüksek ateş belirtisi gösteren hasta sayısı 1.72 milyona ulaşırken, 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi. Kovid-19 hasta sayısına dair net bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Kuzey Kore felaketin eşiğinde Vaka sayısı her geçen gün artıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un

KOVİD-19 TEDAVİ REHBERİ

KCNA sağlık otoritelerinin aşırı dozda ilaç kullanımı ve diğer yanlış müdahaleleri önlemeyi amaçlayan bir Kovid-19 tedavi rehberi geliştirdiğini duyurdu. Rehberin farklı hasta türleri için kişiselleştirilmiş tedavileri içerdiği belirtilirken, tedavi programlarında hangi ilaçların yer aldığına dair bilgi ise paylaşılmadı.

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AŞI TEKLİFLERİNİ REDDETTİLER

Kuzey Kore pandeminin başlangıcından bu yana sınırlarını kapalı tutarak virüsü dışarıda tutmayı amaçlamıştı. Ülke yönetimi hem Çin yapımı Sinovac aşısı hem de AstraZeneca aşıları için kendisine yapılan teklifleri reddederek nüfusuna bir Kovid-19 aşı programı uygulamadı. Bu nedenle pek çok ülkede sonuna gelinen pandeminin bu ülkede etkisi sürdürmesinden korkuluyor. 

AŞI YOK, İLAÇ YOK, KITLIK İNSANLARI SAVUNMASIZ HALE GETİRDİ

Tamamen aşısız bir nüfusa sahip olan ülkenin diğer ülkelerde Kovid-19'u tedavi etmek için kullanılan antiviral ilaçlara erişimi olmadığı düşünülüyor.

Kuzey Kore felaketin eşiğinde Vaka sayısı her geçen gün artıyor

Kuzey Kore hastanelerinin ciddi vakaları tedavi etmek için çok az yoğun bakım ünitesi var ve yaşanan kıtlık nedeniyle yetersiz beslenme 26 milyonluk nüfusu ciddi hastalıklara karşı daha duyarlı hale getirdi.

UZMANLAR UYARIYOR: FELAKETİN EŞİĞİ, EN KÖTÜSÜNÜ YAŞAYABİLİRLER

Uzmanlar hasta sayısının neredeyse 1,5 milyona yükseldiğini belirtirken aşı ve ilaç tedavisi sağlamak için hızlı önlem alınmadığı takdirde Kuzey Kore'nin koronavirüs felaketi yaşayacağını belirtiyor.

Kore Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden profesör Kim Sin-gon konuya ilişkin "Kuzey Kore'de güçlü bağışıklık sistemi olmayan pek çok savunmasız insan var. Resmi aşılama oranı sıfır ve gerekli ilaçlar yok. Ülke, nüfus büyüklüğüne göre pandeminin en kötü ölüm ve enfeksiyon oranlarını görebilir" dedi.

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ELEŞTİRİ SESLERİ YÜKSELİYOR

KCNA, dün iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin Politbüro toplantısına başkanlık eden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un hükümet kurmaylarını eleştirdiği kaydedilen haberinde, "Zaman hayattır prensibinin geçerli olduğu pandemi döneminde, devletin krizle başa çıkma kapasitesindeki yetersizlik zorlukları artırdı" sözlerine yer verildi.

Kuzey Kore felaketin eşiğinde Vaka sayısı her geçen gün artıyor


BÜYÜK BİR İNSANİ KRİZ YAŞANABİLİR

Ülke şimdilik dışarıdan gelen yardım tekliflerine karşı sessiz kalmayı tercih ediyor. Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yapılırken ekonomisi halihazırda çökme tehlikesi ile karşı karşıya olan Kim Jong-un'un vaka sayısını kasıtlı olarak düşük tutmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Yıllardır uygulanan yaptırımlar, pandemi sonrası ana ticaret ortağı Çin ile sınırının zorunlu olarak kapatılması, doğal afetler ve yaşanan kıtlık nedeni ile son dönemde oldukça hırpalanan Kuzey Kore salgının vurması ile büyük bir insani krize sahne olabilir.

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11 MİLYON KİŞİ YETERSİZ BESLENİYOR

Koronavirüs salgınının yanı sıra gıda üretiminde de zorluklar yaşayan Kuzey Kore'de tarım işçilerinin pandemi nedeni ile çalışamamasının son derece ciddi sorunlara yol açabileceği ifade ediliyor.

1990'larda Kuzey Kore'de çok büyük bir gıda kıtlığı yaşanmıştı. Dünya Gıda Programı (WFP), bugünlerde hala ülkede bulunan 25 milyon kişiden 11 milyonunun yetersiz beslendiğini söylüyor.

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#Kuzey Kore#Koronavirüs#Kovid 19

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