Kuzey Kore düğmeye bastı... Tokyo alarma geçti! Halka çağrı: Sığınaklara gidin

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Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

İnternet erişiminin kısıtlandığı ülkede milyonlarca insan adeta başa bir 'gerçeklik' içerisinde yaşıyor.

Dünya ile bağlantının katı şekilde cezalandırıldığı ülke son derece büyük bir orduya da ev sahipliği yapıyor.

Son dönemde askeri harcamalarını hatırı sayılır düzeyde artıran Kuzey Kore'den Japonya'yı alarma geçiren bir hamle geldi.

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SİRENLER ÇALDI, ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Kuzey Kore’nin yaptığı füze tatbikatı sonrasında Japonya alarma geçti. Kuzeydeki Hokkaido adasında siren sesleri duyulurken, hükümet acil durum ilan etti.

Halka sığınaklara gitme çağrısı yapan yetkililer, daha sonra acil durum ilanını kaldırdı. Başbakan Fumio Kishida, füzenin Japonya topraklarına düşmediğini söyledi.

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Japon yetkililer erken uyarı sisteminde herhangi bir hata olmadığını, Hokkaida’da halka yapılan çağrının yerinde olduğunu belirtti.

Sahil güvenlik, füzenin denize düştüğünü duyurdu. Kuzey Kore, bu yıl füze tatbikatını sıklaştırdı.

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KİM'DEN NÜKLEER EMİR: HAZIR OLUN

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore'yi Amerikan silahları ile askeri tatbikatlar yapmakla suçlarken, ülkesini nükleer bir saldırı başlatmaya hazır olmaya çağırmıştı

Kim bunun caydırıcı bir eylem olacağı iddiasının altını çizmiş ve şu değerlendirmede bulunmuştu;

'Kuzey Kore'nin nükleer gücü, yüksek savaş hazırlığı ile düşmanın pervasız hareketlerini ve provokasyonlarını güçlü bir şekilde caydıracak, kontrol edecek ve yönetecek ve istenmeyen herhangi bir durumda önemli görevini tereddütsüz yerine getirecektir.'

Öte yandan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, AFP'ye yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin Perşembe günü gerçekleştirdiği tatbikatlarında “muhtemelen katı yakıt kullanan yeni bir tür balistik füze ateşlediğini” iddia etti.

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AFP’nin aktardığına göre Pyongyang’ın bilinen kıtalararası füzelerinin tamamı sıvı yakıtlı. Ancak karadan veya denizaltılardan fırlatılabilen katı yakıtlı ICBM füzeler ise Devlet Başkanı Kim Jong Un'un istekleri arasında.

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Bu tür füzelerin depolanması ve taşınması daha kolay olduğu kadar hızı da yüksek. Dolayısıyla tespit ve imha edilmesi de daha zor.

ABD ise Kuzey Kore’nin “uzun menzilli balistik füze” olarak tanımladığı füzelerin tatbikatını “şiddetle kınadı”.