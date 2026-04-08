Kuzey Kore çok sayıda balistik füze ateşledi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 09:08

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirdi. Güney Kore, Kuzey Kore'den gelecek provokasyonları sert yanıt vereceğini ifade etti.

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında 2 haftalık ateşkese varılırken, bu kez Kore Yarımadası ve çevresinde hareketlilik yaşandı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin yerel saatle 08.50 sıralarında Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığı kaydedildi.

Kuzey Kore'nin Wonsan bölgesinden fırlatılan füzelerin yaklaşık 240 kilometre mesafe katettiği aktarılarak, "Ordumuz, Güney Kore-ABD ortak savunma duruşu çerçevesinde Kuzey Kore'nin hareketlerini yakından izlemekte ve herhangi bir provokasyona ezici bir şekilde yanıt verme kararlılığını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore’nin dün gerçekleştirdiği bir diğer füze denemesinin ise fırlatmadan kısa süre sonra başarısız olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

PYONGYANG, GERİLİM TIRMANINCA FÜZELERİ FIRLATTI

Son füze denemelerinin Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un Kuzey Kore'ye daha önce gönderilen insansız hava araçlarının (İHA) Pyongyang ile gereksiz askeri gerilime yol açtığı yönündeki açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, Lee’nin açıklamalarını "açık sözlü ve açık fikirli" bir tutum şeklinde nitelendirerek, Seul'e Pyongyang'a karşı "herhangi bir pervasız provokasyondan kaçınılması" gerektiğini vurgulamıştı.

