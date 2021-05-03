Kuzey Kore Biden yönetimini uyardı

Güney Koreli Yonhap’taki habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’nın ABD İşlerinden Sorumlu Daire Başkanı Kwon Jong Gun, Biden’ın Pyongyang’ın nükleer programını ciddi tehdit olarak nitelendirmekle “büyük hata” yaptığını belirtti. Biden’ın açıklamalarıyla ABD’nin Kuzey Kore’ye karşı düşmanca politika sürdürmeye niyetli olduğunu gösterdiğini ifade eden Kwon, ABD’nin kontrol edilemeyen daha kötü bir krizle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı. ABD Başkanı Biden, Kuzey Kore’nin nükleer programının küresel güvenlik için “ciddi bir tehdit” olduğunu söylemişti.

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