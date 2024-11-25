×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kuzey Kore askerleri Ukrayna'da yerli halk kılığına girmiş

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Kuzey Kore
Kuzey Kore askerleri Ukraynada yerli halk kılığına girmiş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 10:35

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Anatoliy Bargıleviç, Kursk bölgesine konuşlanan Kuzey Kore askerlerinin yerli halk kılığına girdiğini iddia etti.

Haberin Devamı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Anatoliy Bargıleviç, 11 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırıldığını belirterek, “Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinin yerli halkının kılığına girmişler” dedi. Bargıleviç, bazı Kuzey Kore askerlerinin hali hazırda Ukrayna’ya karşı savaşa katıldığını doğruladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Anatoliy Bargıleviç, Rusya- Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğine ilişkin açıklama yaptı. Bargıleviç, 11 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırıldığını söyledi. Bu askerlerin bazılarının hali hazırda Ukrayna'ya karşı savaşa katıldığını kaydeden Bargıleviç, "Bunlar çoğunlukla genel askeri birlikler. Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinin yerli halkının kılığına girmişler. Uygun belgelere sahipler. Avrupa tarafında operasyonlar yürütmek üzere eğitilmişler" ifadelerini kullandı.

ABD, Güney Kore ve Ukrayna hükümetlerinden daha önce yapılan açıklamalarda Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker gönderdiği bildirilmişti. Bu askerlerden bazılarının Kursk bölgesinde savaşa katıldığı açıklanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Kuzey Kore

BAKMADAN GEÇME!