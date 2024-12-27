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"Kuzey Kore askeri, Ukrayna tarafından yaralı olarak esir alındı"

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#Kuzey Kore#Güney Kore#Rusya
Kuzey Kore askeri, Ukrayna tarafından yaralı olarak esir alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 10:53

Güney Kore, Rusya'nın yanında savaşan bir Kuzey Kore askerinin Kursk bölgesinde Ukrayna güçleri tarafından yaralı olarak esir alındığını duyurdu.

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Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS) Kuzey Koreli bir askerin Ukrayna birlikleri tarafından ilk kez esir alındığına dair iddiaları doğruladı.

İstihbarat servisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde savaşan bir Kuzey Kore askerinin Ukrayna güçleri tarafından yaralı olarak esir alındığına dair haberlere değinilerek, "Dost bir ülkenin istihbarat örgütüyle gerçek zamanlı olarak bilgi paylaşarak yaralı bir Kuzey Kore askerinin yakalandığını doğruladık. Sonraki gelişmeleri detaylı bir şekilde incelemeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Yaralı olarak esir alındığı belirtilen Kuzey Kore askerinin sağlık durumu ve rütbesine ilişkin bilgi verilmezken, söz konusu askere ait oldu iddia edilen bir fotoğraf da sosyal medya platformu Telegram üzerinden paylaşıldı.

Ukrayna merkezli haber platformu Militarnyi, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın batı cephesi Kursk bölgesindeki çatışmalar sırasında Kuzey Koreli bir askeri yaralı olarak esir aldığını iddia etmişti. Olayın ne zaman meydana geldiğine dair detaylı bilgi paylaşılmamıştı.

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#Kuzey Kore#Güney Kore#Rusya

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