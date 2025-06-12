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Kuzey İrlanda'da sokaklar alev alev! Göçmen karşıtı protestolar 3. gününde

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#Kuzey İrlanda#İsyan#Protesto
Kuzey İrlandada sokaklar alev alev Göçmen karşıtı protestolar 3. gününde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 11:35

Kuzey İrlanda'nın Ballymena kasabasında başlayan göçmen karşıtı protestolar 3. gününde sürdü. Kaosa neden olan olaylarda, 17'si polis olmak üzere 32 kişi yaralandı.

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Kuzey İrlanda'nın Ballymena kasabasında 3 gündür devam eden göçmen karşıtı protestolar doruğa ulaştı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen protestocular, göçmenlerin kaldığını düşündükleri bir merkezi ateşe verdi.

Tuğla, şişe, molotof kokteyli ve havai fişek kullanan protestocular, "ırkçı saldırıları" sırasında birkaç araç ve evi ateşe verdi. Çöp konteynerlerinin ve bidonlarının yakılması konutlarda yangın riskine neden oldu.

Kuzey İrlandada sokaklar alev alev Göçmen karşıtı protestolar 3. gününde

Bir TikTok yayıncısı, isyancıların bir evi ateşe verdiği sırada canlı yayın açarak görüntüleri paylaştı. Yayıncı, alevler evin ön camına doğru ilerlerken "2.6 bin kişinin" yayınını izlediğini söyledi.

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Romanyalı göçmenlere karşı başlayan olayların ardından göçmenler, can güvenliklerinin korunması amacıyla başka bir merkeze taşındı.

Kuzey İrlandada sokaklar alev alev Göçmen karşıtı protestolar 3. gününde

Korku içinde isyanın yatışmasını bekleyen halk, işletmelerinin kapılarına milliyetlerini belirten notlar asmak zorunda kaldı.

Kuzey İrlandada sokaklar alev alev Göçmen karşıtı protestolar 3. gününde

"İttifak Partisi" milletvekili Danny Donnelly, olaylara ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada "barikatlar kurduk ve bulunduğumuz binanın arka kapısından kaçtık" ifadesini kullandı.

Polis, yüzlerce kişinin bir araya geldiği göçmen karşıtı kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve plastik mermi kullandı. Kaosa neden olan olaylarda 17'si polis olmak üzere 32 kişi yaralandı.

Kuzey İrlandada sokaklar alev alev Göçmen karşıtı protestolar 3. gününde

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POLİS: HERKESİ SAKİN KALMAYA VE SORUMLU ŞEKİLDE HAREKET ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Kuzey İrlanda Polisi (PSNI) yaptığı açıklamada, Ballymena sokaklarında yaşanan olayların ardından sükunet çağrısı yaptı.

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Kuzey İrlandada sokaklar alev alev Göçmen karşıtı protestolar 3. gününde

Başkomiser Sue Steen, "Herkesi sakin kalmaya ve sorumlu şekilde hareket etmeye çağırıyoruz. Şiddet ve kargaşa, insanları daha büyük risklere sokacaktır." ifadelerini kullandı.

Polisin önceliğinin toplumun güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Steen, "Herkesin bizimle işbirliği yaparak bu bölgeye hızla sakinlik getirmesini rica ediyorum." dedi.

Kuzey İrlandada sokaklar alev alev Göçmen karşıtı protestolar 3. gününde

İSYAN NEDEN BAŞLADI?

Olaylar, genç bir kıza cinsel istismara teşebbüs etmekle suçlanan iki erkeğin gözaltına alınmasının ardından patlak verdi.

14 yaşındaki iki çocuk, daha sonra Rumence tercümana ihtiyaç duyularak mahkemeye çıkarıldı.

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Kuzey İrlandada sokaklar alev alev Göçmen karşıtı protestolar 3. gününde

İki çocuğun mahkemesinin gerçekleştiği gün, 28 yaşındaki üçüncü bir kişi soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Polis, gözaltında tutulanların etnik kökenlerini açıklamadı.

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#Kuzey İrlanda#İsyan#Protesto

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