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Kuzey İrlanda'da alışılmadık UFO raporları: Uzaylılar yatak odamızda!

#UFO#Kuzey İrlanda#Uzaylılar
Kuzey İrlandada alışılmadık UFO raporları: Uzaylılar yatak odamızda

2021 yılı koronavirüs salgını, doğal felaketler ve küresel çapta yaşanan siyasi gerginliklerle hayatımıza damga vururken dünyanın dört bir yanından gelen UFO haberlerini de beraberinde getirdi. ABD istihbaratı ve NASA'nın itiraf gibi açıklamalarının ardından Kuzey İrlanda'dan gelen UFO haberleri büyük şaşkınlık yarattı.

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2021 yılı UFO'larla ilgili en çok haber yapılan ve resmi kurumların da bu konuyla alakalı en çok açıklama yaptığı yıllardan biri oldu desek yalan olmaz herhalde. Beyaz Saray'dan NASA'ya, CIA'dan FBI'ya kadar sayısız UFO açıklamasıyla dolu 2021 yılı biterken uzaylı ziyaretleriyle ilgili bir haber de Kuzey İrlanda'dan geldi...

Ülkede gizemli uçan cisimlerin görüldüğüne dair raporlar 2019'da dört, 2020'de altı ve son olarak da 2021'de sekiz adet olarak açıklandı.

Üstelik bu raporlarda sadece havada değil güvenlik kameralarında yer alan UFO görüntüleri iddiaları da yer alıyor. Hatta bir raporda ocak ayında ülkenin Downpatrick bölgesinde yanıp sönen ışıkları olan bir uzay gemisinin görüldüğü iddiası bile var.

Mayıs ayında bildirilen vakalara göre Maghaberry ve Slemish bölgelerinde gökyüzünd euçan 'tuhaf düz disk şeklinde cisimler' görüldü.

Temmuzda ise bir evin güvenlik kameralarına yakalanan görüntülerde kubbe şeklindeki bir uçan cismin etrafını saran sekiz ışık kaynağı olduğu bildirildi.

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Ancak tüm bu raporlar arasında en ilginç olanı şüphesiz eylül ayında bildirilen ve Lisburn bölgesinden gelen vaka idi. Bir kişi uzaylıların yatak odasına kadar girdiğini söylerken aynı bölgeden ekim ayında da uzaylılar tarafından kaçırılma ihbarları geldi.

Kuzey İrlandada alışılmadık UFO raporları: Uzaylılar yatak odamızda

Kasım ayı ise Kuzey İrlanda semalarında alışılmadık parlaklıkta ışıklarla birlikte UFO'ların üstümüzde gezdiği bir dönem olarak kayıtlara geçti.

Ülke polisi bu vakaları UFO görme, gökyüzünde tanımlanamayan ışıklar görme, uzaylılar ve dünya dışı varlıklar tarafından ziyaret edilme olarak ayrı ayrı sınıflandırıyor.

Bu raporlarla ilgili hiçbir soruşturma açılmamış olsa da polis yine de durumu ciddiyetle takip ediyor. Polis sözcüsü Nick Pope, yaptığı açıklamada durumun pandemi dönemi alışılmışın çok üzerinde insanın evlerinde olmasına bağlı olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Pope bu polisin bu teorisini "UFO vakalarındaki artışın arkasındaki nedeni kesin olarak tespit edememiş olsak da bunun koronavirüs döneminde evlerinde çok daha fazla zaman geçiren insanların normalde farkına varamadıkları detayları fark etmelerinin payı olduğunu düşünüyoruz." sözleriyle açıkladı.

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Pope'a göre bunun bir sebebi de ABD'de resmi kurumların UFO ve uzaylı ziyaretleri konusunda takındıkları ciddi tavır yaptıkları itiraf gibi açıklamaların etkisi. Konunun uzmanlarına göre, ciddi kurumlar tarafından kabul gören ve araştırılmaya başlanan UFO vakaları herkesi gördüklerini rapor ederek bildirmeye ve yetkilileri uyarmaya itiyor olabilir. 

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Kuzey İrlandada alışılmadık UFO raporları: Uzaylılar yatak odamızda

Üstelik Pope, gerçek vakaların bildirilenden çok daha fazla olduğuna inandığını da sözlerine ekliyor. Polis yetkilisine göre insanlar çok daha fazla olayla karşılaşsa da alabilecekleri tepkilerden çekinip susmayı tercih ediyor.

Bunda Savunma Bakanlığı'nın 2009 yılında UFO araştırmalarına sın vermesinin etkisi büyük. Pope'a göre bakanlık bu araştırmalara tekrar başlarsa insanlar da çok daha fazla vaka bildirmeye başlayacak.

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