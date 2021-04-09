Kuzey İrlanda karıştı Johnson: ‘Endişeliyim’

Bir haftadır süren gösterilerde, polisle protestocular arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık 55 polis memuru ve bir foto muhabiri yaralanırken, göstericiler ele geçirdikleri bir otobüsü de molotof kokteyliyle ateşe verdi. Twitter’dan açıklama yapan ve diyalog çağrısında bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Kuzey İrlanda’daki şiddet olayları, özellikle halkı ve işletmeleri koruyan polise yönelik saldırılar, bir otobüs şoförüne ve bir gazeteciye saldırı, beni derinden endişelendirdi” ifadelerini kullandı. İrlanda hükümetinden yapılan açıklamada ise, Başbakan Micheal Martin ile Boris Johnson’ın son gelişmeleri görüştükleri belirtilerek, iki liderin “şiddetin kabul edilemez olduğunu” vurguladıkları ve göstericileri sükûnete çağırdıkları aktarıldı. Beyaz Saray Sözcüsü de, ABD yönetiminin gelişmelerden endişe duyduğunu belirterek, sakinlik çağrısı yaptı.

Kuzey İrlanda’da Protestan ve Katolikler arasında yaşanan terör olaylarının sona ermesi için 1998’de imzalanan Belfast Anlaşması’na rağmen, gruplar arasında tam anlamıyla sükûnet sağlanabilmiş değil.

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