Kuzey Irak'ta kadına yönelik şiddete kampanya

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim, kadına yönelik şiddetin engellenmesi hedefiyle kampanya başlattı.

Bölgesel yönetimin yetkilisi Neçirvan Barzani, bir hafta sürecek kampanyada sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapıldığını, kampanyanın, kadına yönelik şiddetin engellenmesi çabalarına büyük katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.



Şimdiye kadar toplumda kadınlara gerekli önemin verilmediğini ifade eden Barzani, cinsiyet ayrımının sona ermesi gerektiğini kaydetti. Barzani, "Umarım zaman içerisinde kadına yönelik şiddet son bulur" diye konuştu.



Töre cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin yaygın olduğu Irak'ın kuzeyindeki bu kampanya çerçevesinde seminerler ve toplantılar düzenlenecek, toplum bu konuda bilinçlendirilecek.

