Kuzey Irak'ta DEAŞ saldırıları endişeye yol açıyor, yetkililer açıkladı

Terör örgütü DEAŞ, ülkenin başta Kerkük olmak üzere Diyala, Salahaddin ve Musul kırsallarında düzenlediği saldırılarla güvenlik ve istikrarı hedef alıyor.



Kerkük'ün özellikle güneyindeki kırsal bölgede son bir ayda terör örgütü DEAŞ mensuplarının düzenledikleri saldırılar endişe vermeye başladı.



DEAŞ ÜLKEDE HALEN VARLIK GÖSTERİYOR



AA muhabirine açıklama yapan Kerkük Valisi Rakan Said, "Terör örgütü DEAŞ hala ülkenin Musul, Salahaddin, Diyala ve Kerkük kırsallarında küçük gruplar halinde olsa da varlık gösteriyor." ifadesini kullandı.



Askeri anlamda terör örgütü DEAŞ'ın bittiğini aktaran Said, ancak uyuyan hücrelerini özellikle kırsal bölgelerde aktifleştirdiğini kaydetti.

Said, artık zafer kaydedemeyeceğini anlayan DEAŞ'ın Kerkük kırsalında güvenlik güçlerini hedef alarak istikrarı bozmaya ve varlığını göstermeye çalıştığını söyledi.



Terör örgütü DEAŞ'ın artık 3 yıl önceki gibi güçlü olmayacağını ve eski gücüne kavuşmasının mümkün olmadığını vurgulayan Said, ama lokal saldırılarla ülkenin bazı bölgelerinin istikrarını bozmak istediğini dile getirdi.



"KOALİSYON GÜÇLERİNİN ÇEKİLMESİ GÜVENLİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"



Emekli Albay Hadi Bekir, Kerkük'te ve özellikle kırsalında son aylarda artan terör örgütü DEAŞ saldırılarının endişe verici olmaya başladığını aktardı.

Kerkük'teki K1 Askeri Üssü’nde bulunan koalisyon güçlerinin 29 Mart 2020 tarihinde çekilmesinin bölgenin güvenliğine olumsuz etkisi olduğunu belirten Bekir, "Koalisyon güçlerinin özellikle kırsal bölgedeki istihbarat çalışmaları ve onlara bağlı İHA'ların yapmış olduğu gözlem görevi oldukça önemliydi. Bu güçlerin çekilmesiyle birlikte ciddi istihbarat boşluğu oldu." dedi.



Irak istihbaratındaki ciddiyetsizliğin DEAŞ mensupları tarafından iyi değerlendirildiği bilgisini veren Bekir, Iraklı güvenlik güçlerinin planlı ve uzun vadeli operasyon yapmadıklarına işaret etti.



Operasyon ve baskın öncesi bilgi ve planların basına sızdığına dikkat çeken Bekir, güvenlik yetkililerinin operasyon ile ilgili basına bilgi vermesinin askeri anlamda bir felaket olduğunu söyledi.



Bekir, terör örgütü mensuplarının operasyon bilgilerini basından rahat aldıklarını ve ona göre yer değiştirme taktiği yaptıklarını anlattı.



"DEAŞ TAKTİK DEĞİŞTİRDİ"



Terör örgütü mensuplarının an çok yuvalandığı Kerkük, Diyala ve Salahaddin vilayetlerinin ortasında kalan Hamrin dağlarına geniş çaplı operasyon düzenlenmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Emekli General Yaşar Vindavi, "Iraklı güvenlik güçlerinin Hamrin dağları bölgesinin tamamını kontrol etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.



Daha önce güvenlik güçleri ile DEAŞ arasında çıkan çatışmalarda tahrip edilen köylerin teröristler tarafından kullanıldığına dikkat çeken Vindavi, bu köylerin teröristlere sığınak olarak bırakılmamasını söyledi.



Vindavi, askeri gücünü kaybeden DEAŞ'ın son 3 yıldır taktik değiştirerek küçük gruplar halinde sürekli hareket ederek düzenlediği saldırılarla istikrarı bozduğunu kaydetti.



Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.



Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.