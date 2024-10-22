Kuzey Irak’ta Barzaniler seçimi önde bitirdi

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Talabani ailesinin kontrolündeki Kürdistan Yurtseverler Birliği en yüksek ikinci oyu alırken KYB’nin rakibi Yeni Nesil ise büyük bir sıçrama yaparak üçüncü sıraya yerleşti.

ERBİL’DE KDP

Yaklaşık iki senedir ertelenen ve 2 milyon 683 bin 618 genel seçmenin oy kullandığı Kuzey Irak’taki seçimde katılım oranı önceki seçimlere göre artış göstererek yüzde 72’ye ulaştı.

100 sandalyeli parlamentoda KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil 15 vekil çıkartmayı başardı. Seçim bölgelerine bakıldığında ise Erbil ve Dohuk’ta KDP ipi en önde göğüslerken Süleymaniye ve Halepçe’de KYB ilk sırada yer aldı. IKBY’de her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri son olarak 2018’de gerçekleştirilmiş ve kota sistemine tabi olan Türkmenler 5, Hıristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti. Irak Federal Mahkemesi’nin kararı üzerine Irak Yüksek Yargı Konseyi 100 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenler, Hıristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılması kararı almıştı.