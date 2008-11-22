Kuzey Irak’ta kadın sünneti yasadışı

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ırak’ın kuzeyindeki Kürt yönetimi, kadın sünnetini yasaklamaya hazırlanıyor. Kürt parlamentosunun kadın üyelerinden Dr. Hale Suheyl, AFP’ye yaptığı açıklamada, bölgede çok yaygın olan uygulamanın yasadışı hale getirilmesi için hazırlanan kanun teklifinin birkaç gün içinde meclise getirileceğini söyledi. Erbil’de düzenlenen "kadına karşı şiddet" konulu konferansta konuşan bölgesel yönetimin Sağlık Bakanı Zeryan Abdülrahman ise Iraklı Kürt kızların yüzde 60’ının, din ve hijyen gerekçesiyle 4-14 yaşları arasında sünnet edildiğini bildirdi. Abdülrahman, yetkililerin ikazlarına rağmen, halkın bir bölümünün din adamlarının tavsiyesine uyduğunu belirtti. ırak’ın diğer bölgelerinde kadın sünnetine rastlanmıyor. Afrika’da ortaya çıkan bu uygulamanın Kuzey ırak’a nasıl sıçradığı ise belirsiz. BM Çocuk Fonu (UNICEF), kadın cinsel organının tahribi olarak tanımladığı kadın sünnetinin, "en uzun süre, en ısrarla ve sessizce uygulanan insan hakkı ihlali" olduğunu vurguluyor.