Kuzey Irak’ta çokeşlilik krizi

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IRAK’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin çokeşliliği yasaklamayı reddetmesi, Kuzey Iraklı kadınları isyan ettirdi.



Kurdish Aspect internet sitesinin haberine göre, Süleymaniye’de yapılan "Kadınlara Yönelik Şiddet" konulu konferans ve aktivitelere, bölgesel yönetimin başbakanı Neçirvan Barzani de katıldı. Barzani’nin "hiçbir Kürt yasasının şeriat ile çelişemeyeceği" yönündeki açıklaması, çokeşliliğin yasaklanmasını talep eden laik Kürtleri kızdırdı.



24 saat içinde organize olan Kürt kadınlar, Nahli Park meydanın yapılan protestoda, "Türkiye’deki 20 milyon Kürt çokeşlilik olmadan yaşayabiliyor da, Irak’taki 3.5 milyon Kürt neden böyle yaşayamıyor" diye sordu. Atılan sloganlarda, çokeşliliğin kadına yönelik "gizli şiddet" olduğu vurgulandı. Kadın Hakları ve Hukuku Merkezi’ne (WOMA) bağlı protestocular ağızlarını bantladılar. Kürt medyasının büyük bölümü de göstericilere destek verdi.