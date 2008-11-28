Kuzey Irak bölgesi petrol ihracatına başlıyor

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Irak Hükümeti, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin gelecek yıldan itibaren hampetrol ihraç etmesini onayladı. Barzani'nin bölgesel yönetiminin Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Hawrami, konuyla ilgili Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, gelecek yıldan itibaren ham petrol ihraç etmeye başlayacaklarını belirtti.



GÜNLÜK 100 BİN VARİLDEN 250 BİNE ÇIKACAK

Hawrami, ihracatın ilk aşamada günlük 100 bin varil, 2009'un sonuna kadar da günlük 250 bin varile ulaşacağını söyledi.

İhracatın Irak Petrol Bakanlığı koordinasyonuyla gerçekleştirileceğini söyleyen Hawrami, Dohuk’taki Tavke ve başkent Hewler’in güneyinde bulunan Tak Tak petrol sahalarından Ceyhan Limanı’na ham petrol ihraç edileceğini belirtti.



TAKVE DE KERKÜK'TEN CEYHAN'A GİDEN BORU HATTINA BAĞLANACAK



Norveç petrol şirketi DNO'nun işletme iznine sahip olduğu Tavke'den, gelecek yılın başından itibaren günlük 100 bin varil hampetrol ihraç edilmesi bekleniyor.



Tavke'nin, Kerkük'ten Ceyhan Limanı'na giden ana petrol boru hattına da bu yıl sonuna kadar bağlanacağı belirtiliyor.



