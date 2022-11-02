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Kuzey Akım'daki sızıntı için Nord Stream AG'den açıklama: Teknojenik kraterler bulundu

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#Kuzey Akım 1#Sızıntı#Nord Stream AG
Kuzey Akımdaki sızıntı için Nord Stream AGden açıklama: Teknojenik kraterler bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 21:51

Kuzey Akım 1 boru hattını işleten konsorsiyum Nord Stream AG'den yapılan açıklamada, boru hattında patlamanın ardından hasarın bulunduğu bölgede ilk veri toplama işleminin tamamlandığı belirtilerek, “Deniz tabanında birbirinden yaklaşık 248 metre mesafede 3 ila 5 metre derinliğinde teknojenik kraterler bulundu” denildi.

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Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında sızıntılara ilişkin soruşturmalar sürüyor. Kuzey Akım 1 boru hattını işleten konsorsiyum Nord Stream AG tarafından yapılan açıklamada, İsveç münhasır ekonomik bölgesindeki Kuzey Akım 1'de hasarın bulunduğu yerde ilk veri toplama işlemini tamamladığı belirtildi. Açıklamada, "Hasar yeri incelemesinin ön sonuçlarına göre, deniz tabanında birbirinden yaklaşık 248 metre mesafede 3 ila 5 metre derinliğinde teknojenik kraterler bulundu. Boruların kraterler arasındaki bölümü tahrip oldu, boru parçalarının yayılma yarıçapı en az 250 metre. Uzmanlar araştırma verilerini analiz etmeye devam ediyor" denildi.

Nord Stream AG tarafından 27 Ekim’de yapılan açıklamada, kiralanan özel donanımlı bir geminin İsveç'in münhasır ekonomik bölgesinde boru hattının zarar gördüğü iddia edilen yere ulaştığını ve çalışmalara başladığını aktarmıştı. Şirket ayrıca, Danimarka münhasır ekonomik bölgesindeki gaz boru hattında inceleme yapmak için Danimarka’dan gerekli izinlerin beklendiğini ifade etmişti.

RUSYA, İNGİLTERE’Yİ SUÇLAMIŞTI

Rusya, Kuzey Akım gaz boru hatlarına yönelik saldırılarla ilgili İngiltere’yi suçlamış, İngiltere Savunma Bakanlığı, "Rusya, Ukrayna'nın işgalinin ele alınmasını önlemek için yalan iddialara başvuruyor" ifadelerine yer verilmişti.

NE OLMUŞTU?

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında geçtiğimiz eylül ayında ikisi Danimarka, ikisi İsveç kara sularında olmak üzere 4 noktada meydana gelmişti. İsveç ve Danimarka, hatlarındaki sızıntıların patlamalar nedeniyle meydana geldiğini ve sabotaj olduğu açıklamış, fakat kimin sorumlu olduğunu belirtmemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Akım 1#Sızıntı#Nord Stream AG

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