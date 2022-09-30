Kuzey Akım’da bir sızıntı daha... 'Sabotajın' arkasında kim var

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DOĞALGAZ boru hatlarında hafta başında tespit edilen üç sızıntı noktasına dün bir yenisi daha eklendi. Yapılan son gözlemle, ikisi Danimarka, ikisi İsveç karasularında olmak üzere hattın dört noktadan delindiği tespit edildi. Suyun 100 metre altındaki boruda hasar tespit çalışmasına başlandı. Rusya ve Batı sızıntılara ‘sabotajın’ neden olduğu görüşünde birleşirken, sorumluluk konusunda birbirlerini suçladılar. Kendi boru hattına sabotaj düzenlemenin “aptalca ve tahmin edilebilir” olduğunu savunan Kremlin, sızıntı bölgesinin ABD istihbaratı kontrolünde olduğuna dikkat çekti.

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‘SIZINTI ABD’NİN BÖLGESİNDE’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “ABD yönetimi Kuzey Akım 2 hattının hizmete girmesine hiçbir zaman izin vermeyeceklerini söylemişti. Anlaşılan sözlerini tutuyorlar. Hasar bölgesi Baltık Denizi’nde. Yani NATO ve Amerikan istihbaratının kontrolünde” diyerek net şekilde Washington’u suçladı.

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‘BU BİR ENERJİ SAVAŞIDIR’

Buna karşılık Amerikan CNN televizyonu, Rus ordusuna ait destek gemilerinin pazartesi ve salı günleri Kuzey Akım’da sızıntı yaşanan bölgede bulunduğuna dair rapor olduğunu aktardı. CNN, haberini isimsiz istihbarat kaynaklarına dayandırdı. Dün Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner de “aktörü bilinmeyen sabatojın” bölgede tansiyonu yükselttiğini kaydederek, “Kendimizi bir enerji savaşı içinde bulduk” dedi. Avrupa’nın en büyük doğalgaz ve petrol üreticisi Norveç’te ise Savunma Bakanlığı, kuyu, boru hattı ve enerji tesislerini koruma altına aldıklarını ilan etti.

2.3 ŞİDDETİNDEKİ DEPREME EŞDEĞER

Faili meçhul de olsa, sızıntılara ilişkin sabotaj ihtimali ağırlık kazanıyor. Sızıntılar başlamadan hemen önce, bölgedeki sismik kayıt istasyonları bir patlama sesi kaydetti. İlk patlama pazartesi erken saatlerde Danimarka’nın Bornholm Adası yakınlarında ölçüldü. İkinci ve daha güçlü olan aynı bölgede gece saatlerinde tespit edildi ve 2.3 büyüklüğünde depreme denk sarsıntıya neden oldu. İsveç’in sismik araştırma merkezi “patlama yaşandığına dair şüpheleri olmadığını” söyledi.

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ÇEVRE FELAKETİNE YOL AÇABİLİR

BALTIK Denizi’nin altından 1200 kilometre boyunca uzanan her iki hat kapalı olsa da, çevre örgütlerine göre borular içinde yaklaşık 350 bin ton doğalgaz vardı. Danimarka makamları, 19 Eylül’de başlayan sızıntıların, tüm gazın tükenmesi beklenen pazar gününe kadar devam edeceğini açıkladı. Greenpeace, sızıntıların 30 milyon ton karbondioksit salınımına neden olacağını, bunun Danimarka’nın bir yıllık emisyon üretiminin üçte ikisinden fazlasına denk geldiğini duyurdu.

NATO: SALDIRI KARŞILIK BULUR

BORU hatlarındaki hasarlar NATO tarafından ele alındı. NATO Kuzey Atlantik Konseyi (NAC), herhangi bir saldırının “kararlı karşılık” bulacağı mesajı verdi. NAC açıklamasında, “Tüm bilgiler tahribatın kasıtlı, pervasız ve sorumsuzca yapılmış sabotaj sonucu olduğunu göstermektedir” denildi. Açıklamada, “Müttefiklerin kritik altyapısına yönelik her türlü kasıtlı saldırıya birlik içinde ve kararlı bir karşılık verilecektir” ifadeleri kullanıldı. NATO, üyelik süreçleri devam eden İsveç ve Finlandiya’nın da NAC açıklamasına katıldığını duyurdu. Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi konuyu ele almak üzere bugün toplanacak. (Güven ÖZALP/BRÜKSEL)