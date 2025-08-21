×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kuzey Akım şüphelisine İtalya'da gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Akım#Sabotaj#İtalya
Kuzey Akım şüphelisine İtalyada gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 15:10

İtalyan polisinin, 2022'de Kuzey Akımı doğal gaz boru hatlarına düzenlenen sabotajın şüphelisi olduğu değerlendirilen bir Ukrayna vatandaşını gözaltına aldığı bildirildi.

Haberin Devamı

Alman Federal Savcılığının çıkardığı yakalama emriyle Kuzey Akımı doğal gaz boru hatlarına düzenlenen sabotajın şüphelisi olduğu değerlendirilen Serhij K. isimli şüphelinin, İtalya'nın kuzeyindeki Rimini kenti yakınlarında yakalandığı belirtildi.

Ukrayna vatandaşı şüphelinin, Eylül 2022'de Danimarka'nın Bornholm adası yakınlarındaki Nord Stream 1 ve Nord Stream 2 doğal gaz boru hatlarına patlayıcı yerleştiren bir grubun operasyonunun koordinatörlerinden biri olduğu iddia edildi.

Şüpheli ve suç ortaklarının, bir yelkenli yat kullanarak sabotajı gerçekleştirdikleri ve patlayıcılarla 26 Eylül 2022'de her iki boru hattına da ciddi hasar verdikleri ifade edildi.

Şüphelinin, İtalya'dan iade edildikten sonra Almanya'daki Federal Adalet Divanının soruşturma hakimi karşısına çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı.

Gözden KaçmasınSon dakika: Zelenski Putin ile görüşme şartını açıkladı: Aralarında Türkiyenin de olduğu 3 ülkeye işaret ettiSon dakika: Zelenski Putin ile görüşme şartını açıkladı: Aralarında Türkiye'nin de olduğu 3 ülkeye işaret ettiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınSon dakika... Türkiye, İsrail gemilerine trafiği kısıtladıSon dakika... Türkiye, İsrail gemilerine trafiği kısıtladıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Akım#Sabotaj#İtalya

BAKMADAN GEÇME!