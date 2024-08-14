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Kuzey Akım patlamasında 'Ukrayna' gelişmesi

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#Kuzey Akım 1#Sabotaj#Ukrayna
Kuzey Akım patlamasında Ukrayna gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 13:26

Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında yaşanan sabotaja ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı sürdüren Alman savcılar, Ukraynalı bir kişi hakkında tutuklama emri çıkardı.

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Alman savcılar, Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında yaşanan sabotaja ilişkin yeni bir karar açıkladı.

AFP'nin aktardığı habere göre Alman savcılar, 2022 yılında gerçekleşen sabotajla ilgili olarak bir Ukrayna vatandaşı hakkında tutuklama emri çıkardı.

Bilinen son adresi Polonya'da olan kişi hakkında Alman basını, Polonyalı yetkililerin şüpheliyi neden tutuklayamadığının henüz netlik kazanmadığını ve kişinin şu anda firari olduğuna inanıldığını yazdı.

Savcılar, kişinin kimliği hakkında yalnızca "Volodimir Z." bilgisini geçerken aynı zamanda kişinin boru hatlarına patlayıcı düzenek yerleştiren dalgıçlardan biri olduğuna inandıklarını ifade ettiler.

Soruşturma ekibi ayrıca, saldırılarda dalgıç olarak görev yaptıklarına inandıkları biri erkek biri kadın iki Ukraynalının daha kimliğini tespit etti.

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#Kuzey Akım 1#Sabotaj#Ukrayna

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