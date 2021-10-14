Kuzen Esad, Ferrari ile Beverly Hills’te

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Vice News’in haberine göre, Esad’ın anne tarafından kuzeni olan ve ABD’nin yaptırım listesinde bulunan Suriyeli iş adamı Rami Makluf’un oğlu Ali Makluf, Beverly Hills’de değeri 300 bin doların (2.7 milyon TL) üzerinde olan Ferrari Spider marka araçta kız arkadaşıyla görüntülendi. Makluf, lüks araç sahiplerine ne iş yaptığını soran Instagram, TikTok ve YouTube hesaplarını yöneten Daniel Mac’in kamerasına takıldı.

Makluf, kendisine işini soran Mac’e staj yaptığını ve aracın kiralık olduğunu söyledi. ABD Ticaret Bakanlığı 2008 yılında Rami Makluf’un ülkedeki tüm varlıklarını dondurmuş ve ABD menşeli firmaların Makluf ya da bağlantılı bulunduğu şirketlerle çalışmasını yasaklamıştı. Instagram fenomeni de olan Ali Makluf’un 200 bin civarında takipçisi bulunuyor.